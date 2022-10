Cosa fare se non si sentono i muscoli del pavimento pelvico dopo il parto secondo gli esperti

Nonostante il sollievo che potresti provare nell'avere il bambino tra le braccia invece che in pancia, le prime settimane, o meglio mesi, non sono esattamente una passeggiata. Oltre a tutte le nuove responsabilità ed emozioni, il tuo corpo è ancora in costante cambiamento, ed è possibile che non ti senta in te. Un avviso importante: se volessi iniziare a fare un po' di recupero per il pavimento pelvico (buon per te!), durante la contrazione dei muscoli interessati potresti scoprire di non sentire... praticamente nulla.



Niente panico. Il tuo pavimento pelvico, quel gruppo di muscoli tra il coccige e l'osso pubico, durante il parto si è dovuto allungare moltissimo. Se hai fatto il cesareo, il pavimento pelvico probabilmente è ancora esausto a causa del peso aggiuntivo del nascituro e della placenta che ha dovuto sostenere. E, secondo Laurel Proulx, DPT, PhD, fisioterapista di Colorado Springs specializzata in salute del pavimento pelvico e fondatrice della FEM Physical Therapy, è del tutto normale, anche per chi ha fatto esercizi di rafforzamento e stretching del pavimento pelvico con costanza in gravidanza, sentirsi strana o non percepire nulla in quella zona dopo il parto.



Favorire il recupero del pavimento pelvico con un po' di allenamento delicato e stretching nelle prime settimane successive alla nascita è un ottimo modo per prepararsi all'esercizio fisico: "Dovresti sentirti più forte e con più energie", afferma Proulx. E potrebbe aiutare a prevenire le perdite urinarie involontarie che possono verificarsi quando ci si allena dopo il parto. Ma è piuttosto difficile iniziare se non si riesce a trovare il pavimento pelvico.



Proulx spiega che "dopo la slogatura di una caviglia o un infortunio al crociato anteriore, non si riacquista subito la sensibilità o la coordinazione. Lo stesso succede ai muscoli del pavimento pelvico dopo il parto". Nel corso del tempo, si dovrebbe riacquistare un controllo sempre maggiore del pavimento pelvico man mano che i muscoli guariscono, ma è sempre meglio farsi vedere da un fisioterapista specializzato in salute pelvica già da quattro a sei settimane dopo il parto. Nel frattempo, prova questi metodi per ritrovare la sensibilità a casa.