Come scegliere il fleece Nike perfetto: la guida di Studio Fleece
Guida agli acquisti
Studio Fleece è disponibile in tre pesi: leggero, medio e pesante. Ecco come scegliere quello giusto per ogni tua attività.
Punti chiave
- Nike Studio Fleece da donna è disponibile in tre pesi, leggero, medio e pesante, ciascuno dei quali è progettato per un diverso livello di calore e attività.
- Tutti e tre i pesi sono disponibili in fit standard e oversize.
- I completi in Studio Fleece sono disponibili in tutti e tre i pesi per un look coordinato dalla testa ai piedi.
- Per la creazione di look a strati perfetti per tutti i giorni, inizia con il peso leggero o medio. Per la copertura nelle giornate fredde, scegli quello pesante.
- Lavabile in lavatrice in acqua fredda e asciugabile in asciugatrice a con programma per capi delicati per mantenere il fleece morbido e preservare il tessuto.
Cos'è Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece è una collezione di maglie e pantaloni in fleece da donna pensati per offrire comfort e versatilità e per essere indossati tutti i giorni. La collezione comprende tre pesi di tessuto, leggero, medio e pesante, in modo da poter creare look a strati adatti al tuo livello di attività e alle condizioni atmosferiche. Tutti e tre i pesi hanno lo stesso fit per tutta la collezione.
"Per noi era fondamentale curare tanto il comfort quanto la funzionalità", afferma Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management in Nike. "Volevamo, innanzitutto, progettare il tessuto e le finiture in modo da offrire l'esperienza sensoriale di morbidezza che le donne cercano."
Studio Sport (fleece Dri-FIT e Therma-FIT) completa la linea per gli atleti che desiderano tessuti ad alte prestazioni con la stessa sensazione di comfort.
I tre pesi di Nike Studio Fleece
Ogni peso ha una funzione. Ecco come scegliere.
Pesante: massimo calore e struttura
Quando le temperature si abbassano, i capi in Studio Fleece pesante sono la scelta ideale. Sono abbastanza consistenti da poter essere indossati da soli o sotto un trench per un tocco di originalità in più. Abbina la felpa oversize con cappuccio ai leggings e alle tue Nike preferite, oppure scegli il completo per un look semplice e coordinato.
Medio: il giusto equilibrio tra comfort e flessibilità
Il peso medio è il più versatile. È sufficientemente strutturato per creare look a strati, ma anche abbastanza morbido da poter essere indossato da solo. Una felpa in fleece con zip integrale abbinata a un paio di pantaloni jogger e alle sneakers è perfetta per le commissioni, per un caffè al bar o per una giornata di allenamento tranquilla.
Leggero: traspirante e perfetto per i look a strati
Il fleece leggero è pensato per il movimento. Immagina una felpa corta in fleece sopra agli shorts da ciclista o ai pantaloni da yoga, perfetta per il riscaldamento, il defaticamento o quando vuoi qualcosa da indossare tra una serie e l'altra. È anche la scelta migliore da indossare sotto una giacca più pesante senza aggiungere ingombro.
Con i completi Nike Studio Fleece, creare un total look è facile. I completi abbinano una felpa con cappuccio o girocollo dallo stile rilassato a pantaloni jogger coordinati, disponibili in tutti e tre i pesi.
Quale dovrebbe essere il fit di un capo Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece corrisponde alle misure indicate sui capi. Per uno standard fit, scegli la tua taglia abituale. Per un look oversize o a strati, comune con i modelli pesanti, ti consigliamo di scegliere una taglia in più. Se indossi una felpa in fleece come strato intermedio sotto una giacca, scegli la tua taglia abituale per evitare un look troppo voluminoso. Le taglie sono coerenti per tutti e tre i pesi, quindi se una M va bene per il peso leggero, va bene anche per quello pesante.
"La linea Studio Fleece combina comfort e praticità. Abbiamo perfezionato il fit per renderlo naturale, e al contempo abbiamo prestato grande attenzione a ogni dettaglio, dalle proporzioni alle rifiniture più minute", spiega Claire Durfee, Lead Apparel Designer in Nike.
Come indossare Nike Studio Fleece
Studio Fleece è perfetto in ogni momento della giornata. Indossalo in palestra, come parte di un look a strati per le commissioni o come capo preferito per il tempo libero. Ecco alcune idee per abbinare ogni peso.
Pesante
- Felpa oversize con cappuccio abbinata a un paio di leggings e scarpe
- Come parte di un look a strati, sotto un trench, per un tocco in stile urbano
- Completo in fleece per un look disinvolto dalla testa ai piedi
Peso medio
- Felpa in fleece con zip integrale abbinata a un paio di pantaloni jogger e alle sneakers
- Look a strati per il cambio di stagione
- Completo Studio Fleece per un look semplice e coordinato
Leggero
- Felpa corta in fleece abbinata a shorts da ciclista o pantaloni da yoga
- Strato per il riscaldamento o il defaticamento in palestra
- Strato base sotto un guscio resistente all'acqua per le giornate fredde
Come lavare Nike Studio Fleece
Per mantenere i capi Nike Studio Fleece morbidi lavaggio dopo lavaggio, lavali in lavatrice in acqua fredda con un ciclo delicato, girali al rovescio per proteggere la superficie del tessuto, evita di usare l'ammorbidente (può rivestire le fibre e ridurre la traspirabilità) e asciugali in asciugatrice con programma per capi delicati o all'aria. Non stirare direttamente la parte esterna in fleece.
Scegliere un capo Nike Studio Fleece: domande frequenti
Cos'è Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece è la collezione sportswear per tutti i giorni di Nike, che comprende una gamma di maglie, pantaloni e completi disponibili in tre pesi di tessuto (leggero, medio e pesante) pensati per l'allenamento, le commissioni e il relax. Tutti e tre i pesi sono disponibili in fit standard e oversize.
Quali sono i tre pesi di Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece è disponibile nel peso leggero (traspirante, ideale per i look a strati e per il riscaldamento), medio (equilibrio tra comfort e struttura ideale per tutto il giorno) e pesante (massimo calore e copertura per le giornate più fredde).
Quale dovrebbe essere il fit di un capo Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece offre fit standard e oversize in tutti e tre i pesi. Se indossi una felpa in fleece sotto una giacca, scegli la tua taglia abituale per evitare un look troppo voluminoso.
Nike produce completi Studio Fleece?
Puoi creare completi Nike Studio Fleece in tutti e tre i pesi abbinando felpe con cappuccio o girocollo a pantaloni jogger per un look semplice e coordinato.
Quali colorway di Studio Fleece sono disponibili?
La collezione include diverse colorway, tra cui i modelli Total Black e Birch Heather. I modelli Studio Fleece nella versione Total Black sono realizzati con una tintura migliorata che contribuisce a ridurre lo sbiadimento, mantenendo il colore originale del capo.
Cosa posso indossare con una felpa con cappuccio Nike Studio Fleece?
Le felpe con cappuccio Nike Studio Fleece si abbinano bene a pantaloni jogger, leggings, shorts da ciclista e sneakers. Le felpe con cappuccio pesanti possono essere indossate sotto un trench o sopra uno strato base. Le felpe con cappuccio di peso leggero sono perfette come strato superiore sopra l'abbigliamento sportivo o come strato base sotto una giacca.
Esiste un'opzione in Nike Fleece da uomo?
Sì. La linea Nike Solo Fleece da uomo, che comprende maglie e pantaloni, offre un fit ampio e moderno per offrire il massimo comfort.
Come si lavano i capi Nike Studio Fleece?
Capi lavabili in lavatrice in acqua fredda, con programma delicato, al rovescio. Non usare l'ammorbidente. Capi asciugabili in asciugatrice con programma per capi delicati o all'aria. Non stirare direttamente la superficie in fleece.
Nike Studio Fleece è abbastanza caldo per l'inverno?
I capi Studio Fleece pesanti sono adatti per temperature tra il fresco e il freddo. Per le giornate invernali molto fredde o umide, creare un look a strati con un guscio resistente all'acqua è un'opzione migliore rispetto a fare affidamento solo sul capo in fleece.
Nike Studio Fleece corrisponde alla misura indicata sui capi?
Sì. Nike Studio Fleece corrisponde alle misure indicate sui capi in tutti e tre i pesi. Le taglie sono coerenti in tutta la collezione, quindi puoi mixare e abbinare i pesi nella stessa taglia.
Qual è la differenza tra Nike Dri-FIT Fleece e Studio Fleece?
Il fleece Nike Dri-FIT (parte della linea Studio Sport) è realizzato con una tecnologia traspirante, che lo rende la scelta migliore per gli allenamenti attivi e le attività ad alta intensità. Studio Fleece è pensato per offrire comfort e per essere indossato tutti i giorni. Se sudi mentre lo indossi, scegli Dri-FIT. Se lo indossi in qualsiasi altra occasione, Studio Fleece è la scelta giusta.
Qual è la differenza tra Nike Tech Fleece e Studio Fleece?
Tech Fleece e Studio Fleece sono pensati per scopi diversi.
Nike Tech Fleece utilizza un tessuto a doppio strato a maglie distanziate, liscio all'esterno e spugnoso all'interno, per trattenere il calore corporeo senza aggiungere peso. Presenta una silhouette atletica su misura con dettagli esclusivi come profili termosaldati e zip tecniche. È pensato per gli spostamenti quotidiani, i viaggi e i look street style attivi: un calore che segue ogni tuo movimento.
Nike Studio Fleece è un tessuto in misto cotone di peso medio con rovescio spazzolato, pensato soprattutto per offrire comfort. È progettato per attività a bassa intensità, per il relax e per essere indossato tutti i giorni nei look casual.
In breve: scegli Tech Fleece quando vuoi calore, leggerezza ed eleganza mentre sei in movimento. Scegli Studio Fleece quando vuoi il massimo comfort possibile.