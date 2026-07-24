Come scegliere il fleece Nike perfetto: la guida di Studio Fleece

Nike Studio Fleece è una collezione di maglie e pantaloni in fleece da donna pensati per offrire comfort e versatilità e per essere indossati tutti i giorni. La collezione comprende tre pesi di tessuto, leggero, medio e pesante, in modo da poter creare look a strati adatti al tuo livello di attività e alle condizioni atmosferiche. Tutti e tre i pesi hanno lo stesso fit per tutta la collezione.

"Per noi era fondamentale curare tanto il comfort quanto la funzionalità", afferma Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management in Nike. "Volevamo, innanzitutto, progettare il tessuto e le finiture in modo da offrire l'esperienza sensoriale di morbidezza che le donne cercano."

Studio Sport (fleece Dri-FIT e Therma-FIT) completa la linea per gli atleti che desiderano tessuti ad alte prestazioni con la stessa sensazione di comfort.