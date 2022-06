Come lavare correttamente una maglia sportiva

Se hai a che fare con macchie d'erba, terra o sporco di altro tipo, mettile in ammollo in una soluzione di aceto bianco, acqua e bicarbonato di sodio. Mescola una tazza (circa 240 ml) di acqua con una tazza di aceto, poi aggiungi due cucchiai (circa 15 g) di bicarbonato. Lascia la maglia in ammollo per almeno 30 minuti.

Puoi anche usare prodotti specifici di prelavaggio, che trovi in commercio, per eliminare macchie e cattivi odori. Qualunque soluzione tu scelga per il trattamento, è meglio lasciare a bagno la maglia per almeno 30 minuti prima di metterla in lavatrice.

Per le macchie più ostinate, come quelle d'erba, prova con una soluzione di bicarbonato e aceto in parti uguali, da applicare direttamente sull'area interessata. Usa uno spazzolino da denti pulito per strofinare la soluzione sulla macchia e poi lascia che il tessuto la assorba per almeno un'ora prima di mettere la maglia in lavatrice.