Come costruire una mentalità di squadra secondo il coach Patrick Sang

Sono stato geloso di Bernard e della sua medaglia d'oro? No. Mi sentivo coinvolto nella vittoria di Bernard, per cui ho condiviso con lui il premio emotivo. E sono stato anche incredibilmente orgoglioso del mio risultato personale, perché sapevo di aver dato tutto. Ti garantisco che se ti concentri a vivere appieno il tuo potenziale, sarai soddisfatta a prescindere dal risultato.



Detto questo, non è necessario essere sempre servizievoli. A volte, un po' di "egoismo" può aiutarti a spingerti oltre. Se hai l'impressione di non avere abbastanza opportunità per allenarti individualmente, devi parlarne con il tuo coach.



Mi sono trovato in una situazione simile quando correvo nella squadra del college per la corsa campestre universitaria. Il nostro allenamento di gruppo al mattino terminava poco prima della prima lezione della giornata, ed era semplicemente troppo faticoso per noi. Come squadra, siamo andati dal nostro coach e gli abbiamo detto che preferivamo allenarci singolarmente. All'inizio era titubante, ma gli abbiamo promesso che saremmo stati in grado di dare il massimo al momento giusto. E con un notevole e duro lavoro individuale, siamo stati in grado di "batterli tutti" quell'anno, come squadra.



Come vedi, l'allenamento di gruppo ti aiuterà a livello individuale. L'allenamento individuale vi aiuterà come squadra. E su qualsiasi cosa ti concentrerai a lungo termine, vorrai essere la tua prima avversaria. E quando vincono anche le tue compagne di squadra? Sarà solo un motivo in più per festeggiare.



Coach Sang