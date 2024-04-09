Quattro modi comuni di allacciare le scarpe per uno stile casual e una calzata stabile
Consigli di stile
Se hai intenzione di imparare (o insegnare) le basi dell'allacciatura delle scarpe, questa guida alle tecniche più comuni ti sarà molto utile.
Con tutta probabilità allacci le scarpe più volte al giorno senza neanche pensarci su. Tanti di noi hanno un metodo preferito per allacciare le scarpe, probabilmente legato a quello che abbiamo imparato durante l'infanzia. Bastano alcuni piccoli accorgimenti per ottimizzare le tecniche di allacciatura di base: in questo modo non solo puoi migliorare il comfort, ma puoi anche ottenere nodi più stretti e una calzata più stabile. Continua a leggere per saperne di più.
Come allacciare le scarpe: quattro tecniche comuni
Per la maggior parte delle attività di tutti i giorni, è importante fare un nodo che non si sciolga facilmente, che faccia sentire la scarpa ben aderente al piede e che abbia un fiocco centrato e bello da vedere. Ecco quattro tecniche di allacciatura comuni, ciascuna presentata con una leggera variazione così che possa adattarsi alle tue esigenze.
1.Nodo standard
Anche se può non essere quello più sicuro per allacciare una scarpa da running, il nodo standard è perfetto per le sneakers casual. Se vuoi che la scarpa sia un po' più salda sul piede, puoi fare un doppio fiocco (vedi il punto 4 di seguito), ma questo metodo con un nodo solo si presta bene a moltissime situazioni.
Come allacciare le scarpe con un nodo standard:
- Incrocia i lacci in modo da formare una X.
- Fai passare il laccio superiore sotto a quello inferiore, quindi tiralo completamente.
- Fai un anello con un laccio.
- Avvolgi l'altro laccio intorno all'anello.
- Con il laccio che hai avvolto, forma un altro piccolo anello e fallo passare attraverso il foro che si è creato nel mezzo.
Questo metodo, detto anche nodo semplice, molto probabilmente è quello che usi tutti i giorni per allacciare le scarpe.
2.Nodo a due anelli (o metodo "a orecchie di coniglio")
Un altro nodo molto usato per allacciare le scarpe casual, che spesso si impara durante l'infanzia, è quello a doppio anello, detto anche "a orecchie di coniglio". È facile da insegnare e imparare, ma non è sempre il modo più veloce per allacciare le scarpe.
Come allacciare le scarpe con un nodo a doppio anello:
- Incrocia i lacci in modo da formare una X.
- Fai passare il laccio superiore sotto a quello inferiore, quindi tiralo completamente.
- Forma due anelli (le orecchie del coniglio) con l'estremità di ciascun laccio.
- Incrociali, fai passare uno dei due anelli nel foro centrale e tira.
- Stringi bene tenendo ciascun anello dalla parte superiore.
Suggerimento: ricorda che questo metodo è un po' più lungo e potresti ritrovarti con un fiocco asimmetrico e poco ordinato. Se è un problema, prova ad allacciare lentamente e a tirare forte.
3.Nodo rinforzato
Per un'allacciatura più sicura, ma non troppo complicata, prova il nodo rinforzato. Questo stile è una variante del nodo standard: cambia solo un passaggio. Il secondo laccio viene avvolto intorno all'anello non una, ma due volte. Tutti gli altri passaggi sono identici a quelli del nodo standard.
Come allacciare le scarpe con un nodo e un fiocco rinforzato:
- Incrocia i lacci in modo da formare una X.
- Fai passare il laccio superiore sotto a quello inferiore, quindi tiralo completamente.
- Fai un anello con un laccio.
- Avvolgi due volte l'altro laccio attorno all'anello.
- Con il laccio che hai avvolto, forma un altro piccolo anello e fallo passare attraverso il foro che si è creato nel mezzo.
4.Doppio nodo rinforzato
Ecco un'altra variante del metodo di allacciatura standard, che prevede un passaggio in più per fare un nodo ancora più saldo. È molto utile se vuoi assicurarti che i lacci non si sciolgano.
Come allacciare le scarpe con un doppio nodo rinforzato:
- Incrocia i lacci in modo da formare una X.
- Fai passare il laccio superiore sotto a quello inferiore, quindi tiralo completamente.
- Fai un anello con un laccio.
- Avvolgi l'altro laccio intorno all'anello.
- Con il laccio che hai avvolto, forma un altro piccolo anello e fallo passare attraverso il foro che si è creato nel mezzo.
- Per finire, incrocia i due anelli, avvolgi un anello sotto l'altro e tira.
Suggerimento: questo è un ottimo metodo di allacciatura per le scarpe sintetiche o rivestite, perché con questi materiali i nodi possono sciogliersi più facilmente.
Una breve storia sull'allacciatura delle scarpe
Sono sempre esistiti modi diversi per allacciarsi le scarpe, fin dai tempi antichi. Ma i lacci che conosciamo oggi sono in uso dal 1790 circa, l'anno in cui li brevettò l'inglese Harvey Kennedy. Anche se il concetto di laccio era noto da secoli, Kennedy può rivendicare l'invenzione dell'aghetto, ossia il piccolo puntale in plastica o metallo all'estremità delle stringhe.
Quanti modi esistono per allacciare le scarpe?
Facendo due conti, una scarpa con sei coppie di occhielli, il numero standard, potrebbe essere allacciata in un'infinità di modi diversi. Il modo in cui fai passare i lacci attraverso gli occhielli influenza sia l'aspetto che la solidità dell'allacciatura. Alcune di queste opzioni potrebbero non essere le più veloci, ma possono dare un tocco di novità al modo in cui indossi le scarpe.
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