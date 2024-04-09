Un altro nodo molto usato per allacciare le scarpe casual, che spesso si impara durante l'infanzia, è quello a doppio anello, detto anche "a orecchie di coniglio". È facile da insegnare e imparare, ma non è sempre il modo più veloce per allacciare le scarpe.

Come allacciare le scarpe con un nodo a doppio anello:

Incrocia i lacci in modo da formare una X. Fai passare il laccio superiore sotto a quello inferiore, quindi tiralo completamente. Forma due anelli (le orecchie del coniglio) con l'estremità di ciascun laccio. Incrociali, fai passare uno dei due anelli nel foro centrale e tira. Stringi bene tenendo ciascun anello dalla parte superiore.

Suggerimento: ricorda che questo metodo è un po' più lungo e potresti ritrovarti con un fiocco asimmetrico e poco ordinato. Se è un problema, prova ad allacciare lentamente e a tirare forte.