Come affrontare l'esclusione dal team secondo la coach Courtney Banghart

So cosa provi. E intendo nello specifico: proprio come te, ho lasciato una squadra in cui sapevo di meritarmi un posto. Naturalmente, è successo a tanti. Quindi, perché fa così male alle persone come noi?



Per quanto mi riguarda posso dirti che, crescendo, lo sport era tutto per me. La mia prima parola non è stata "mamma" o "papà", è stata "palla". Dico sul serio. Vengo da una cittadina del New Hampshire dove tutti praticavano sport, perché altrimenti non c'erano abbastanza persone per fare le squadre. Ero il tipo di bambina che tornava a casa dall'allenamento di calcio e si metteva a tirare a canestro con i parastinchi ancora addosso. Ho praticato anche skateboard, hockey sul ghiaccio e pattinaggio artistico.



Ma il calcio è stato il mio primo amore, e anche la mia prima delusione.



Quando avevo 9 anni, feci una prova per la squadra di calcio U12. La squadra della mia scuola era la più forte dello stato, quindi ero abituata a vincere. Ero sicurissima che sarei entrata negli U12. Beh, non ce l'ho fatta. All'inizio non potevo crederci, era una cosa che non mi era mai successa prima. Quello che avevo da offrire non era abbastanza, non avevano bisogno di me. L'allenatore disse ai miei genitori che ero molto promettente, ma di statura troppo piccola. Loro tentarono di consolarmi, ma non servì a nulla: ero mortificata.



Come ho superato il problema? Beh, forse non l'ho fatto, altrimenti non ne parlerei con te! Ma ho continuato a giocare, perché in fin dei conti non avevo altra scelta. Anche se ti sembrerà melodrammatico, il punto è che lo sport è sempre stato il modo in cui riesco a trovare il mio posto nel mondo. È tutto ciò che so. Quindi non mi sarei arresa per nessun motivo, e se posso giudicare il tuo carattere in base a un'e-mail di 100 parole, anche tu sei come me.