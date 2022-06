Coach Margaret Moore: come diventare grandi coach

Non esistono solo i coach sportivi. Potrà sembrare strano, ma Margaret Moore, aka "Coach Meg", da più di 20 anni aiuta persone di qualsiasi background a scoprire i propri punti di forza e a identificare le opportunità per sfruttare tutto il proprio potenziale, al lavoro come nelle relazioni e nella vita in generale. Già dirigente nel mondo della biotecnologia, nel 2000 ha fondato la Wellcoaches School of Coaching per aiutare i professionisti nel campo del benessere a servire al meglio i propri pazienti. Da allora, le fila dei suoi studenti hanno accolto leader, operatori sanitari di prima linea e tutti noi. In questo episodio, la coach dei coach parla della sua professione con il presentatore Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike. Spiegherà nel dettaglio il significato dell'espressione "coaching efficace", come accettare i nostri dubbi (le "nostre ombre") possa aiutarci a comprendere dove cambiare e come organizzare la nostra mente per ottenere un successo sostenibile (e perché funziona). Condividerà anche la storia dei suoi errori e ci farà capire come essere dei coach migliori per noi stessi, per i bambini, per chi si affida a noi e anche per gli amici.