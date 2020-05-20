Celebra le tue vittorie lungo il cammino

In ogni nuova sfida che affronti, andrai incontro naturalmente ad alti e bassi. È importante celebrare le vittorie lungo la strada per mantenere un atteggiamento positivo sul percorso complessivo, poiché un atteggiamento positivo ti assicura più motivazione ad andare avanti.

Ad esempio, immaginiamo che il tuo obiettivo sia mangiare verdure a ogni pasto per aumentare il tuo apporto giornaliero di verdure. In genere lo fai, ma poi capita una giornata in cui, per qualsiasi motivo, le cose non vanno secondo i piani e tu non mangi verdure. Ci sono due modi per affrontare questa situazione:

Molte persone pensano: "Non ho raggiunto il mio obiettivo. Ho fallito. È troppo difficile". Questo atteggiamento crea una spirale di negatività che ti fa pensare di non riuscire a realizzare i tuoi obiettivi, portandoti quindi a rinunciarci.