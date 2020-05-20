Celebra le tue vittorie lungo il cammino

Celebra le tue vittorie
Coaching e alimentazione
Di Betina Gozo
Mantieni alta la motivazione spostando la tua attenzione.
In ogni nuova sfida che affronti, andrai incontro naturalmente ad alti e bassi. È importante celebrare le vittorie lungo la strada per mantenere un atteggiamento positivo sul percorso complessivo, poiché un atteggiamento positivo ti assicura più motivazione ad andare avanti.
Ad esempio, immaginiamo che il tuo obiettivo sia mangiare verdure a ogni pasto per aumentare il tuo apporto giornaliero di verdure. In genere lo fai, ma poi capita una giornata in cui, per qualsiasi motivo, le cose non vanno secondo i piani e tu non mangi verdure. Ci sono due modi per affrontare questa situazione:
Molte persone pensano: "Non ho raggiunto il mio obiettivo. Ho fallito. È troppo difficile". Questo atteggiamento crea una spirale di negatività che ti fa pensare di non riuscire a realizzare i tuoi obiettivi, portandoti quindi a rinunciarci.
"È importante celebrare le vittorie lungo la strada per mantenere un atteggiamento positivo sul percorso complessivo"
Betina Gozo
Un modo più positivo per gestire una giornata non proprio perfetta è concentrarsi su ciò che hai fatto: "Bene, ho mangiato tutte le verdure che dovevo ieri, e lo rifarò anche domani!" oppure "mangiare verdure a ogni pasto quattro giorni alla settimana è molto meglio dell'insalata che mangiavo una volta ogni tanto!".
Cambia prospettiva in modo da concentrarti sulle vittorie, non sulle battute di arresto.
È anche un'ottima idea premiarsi per gli obiettivi raggiunti lungo il percorso, così da avere la sensazione di stare davvero celebrando il duro lavoro. Ecco qualche idea:
- Prendersi cura di sé
Concediti un bagno caldo rilassante, o un po' di tempo per meditare.
- Fare acquisti
Acquista qualcosa che ti motivi a continuare a seguire il tuo percorso salutare, ad esempio un nuovo paio di sneakers o una bella ciotola per l'insalata.
- Diario
Annota i tuoi risultati su un diario. Per me, mettere le cose per iscritto mi aiuta a capire davvero quando ho lavorato per raggiungere un obiettivo.
Quindi, la prossima volta che la tua mente continua a tormentarsi pensando a quello che non hai fatto, prova a realizzare quel cambiamento positivo di prospettiva e a incoraggiarti per quello che hai fatto. E la prossima volta che raggiungi il tuo obiettivo, prenditi un momento per celebrare davvero la tua vittoria!