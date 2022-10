4 modi sorprendenti in cui il corpo cambia durante la gravidanza

Siamo onesti: la gravidanza non è tutta rose e fiori. Quando sei incinta e ti trovi ad affrontare ansia, stanchezza, nausea, dolori o tutte queste sensazioni insieme, può essere davvero difficile apprezzare il percorso che porta alla nascita di un bambino. Ma una cosa è certa: il tuo corpo sta compiendo prodezze mai viste prima, in termini di cambiamenti, resistenza e autoprotezione.



In effetti, un recente studio condotto dalla Duke University ha scoperto che la quantità di energia impiegata durante la gravidanza arriva a essere 2,2 volte superiore al dispendio energetico a riposo. I migliori atleti di resistenza possono superare questo livello in eventi più brevi come una maratona, ma per un "evento" di resistenza della durata di nove mesi, nessuno ha mai utilizzato energia a una frequenza più elevata delle persone incinte. In altre parole, per destreggiarsi tra tutte le necessità fisiologiche della gravidanza, il corpo compie una vera ultramaratona (che però non dura un paio di giorni, bensì nove mesi).



"Durante la gravidanza il corpo lavora così duramente a riposo che immaginare possibile anche andare a lavoro, fare attività fisica e magari occuparsi già di un altro figlio o un'altra figlia è davvero incredibile", afferma Ainslie Kehler, PhD, specialista in esercizio fisico e salute riproduttiva di Vancouver, in British Columbia.



Poiché molti dei cambiamenti fisiologici che si verificano durante quei nove mesi avvengono all'interno del corpo, potrebbero non essere così evidenti. Quindi, per avere un'idea più chiara di ciò che il tuo organismo è in grado di fare, anche nei giorni in cui non ti senti granché in forma, dai un'occhiata a questi eventi a dir poco incredibili di seguito.