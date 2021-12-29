Come scegliere le calze da trekking perfette per te
Guida all'acquisto
Ecco come trovare un paio di calze da trekking con cui camminare comodamente senza sosta.
Di norma, quanto più lungo è il cammino verso la vetta, più bella è la vista in cima. Ma di certo nessuno vuole terminare un'escursione con delle dolorose vesciche ai piedi o con calze intrise di sudore o di pioggia. Ecco perché hai bisogno di un abbigliamento di qualità per goderti appieno la tua escursione. Con il giusto paio di calze da trekking da indossare sotto le scarpe o gli scarponcini, penserai solo a goderti il viaggio. Ecco cosa cercare per camminare in comodità e senza vesciche.
Che cosa cercare in un paio di calze da trekking
1.Materiale
La maggior parte delle calze da trekking è realizzata con tessuti diversi per trarre il meglio da ognuno. Alcuni materiali comuni che potresti trovare sono:
- Cotone: è morbido e garantisce una piacevole sensazione sulla pelle, ma assorbe anche l'umidità. Se hai i piedi sudati, le calze di cotone possono restare impregnate e provocare irritazioni e vesciche.
- Lana: le calze di lana sono antimicrobiche e regolano la temperatura. Questo significa che non svilupperanno odori così rapidamente e manterranno i tuoi piedi a una temperatura ottimale. Inoltre, sono traspiranti e si asciugano in fretta. Potresti trovare calze fatte di Smartwool o lana merino, materiali morbidi e che in genere non irritano la pelle.
- Poliestere: questo materiale sintetico è resistente, traspirante, isolante, in grado di assorbire l'umidità e ad asciugatura rapida. È spesso combinato con cotone, lana e nylon o spandex. Il tessuto Nike Dri-FIT è un tipo di poliestere particolarmente adatto a disperdere l'umidità per una rapida evaporazione.
- Nylon: il nylon viene spesso combinato con altri tessuti per offrire una maggiore resistenza.
- Spandex: lo spandex è spesso aggiunto in piccole quantità per fornire elasticità ed evitare che la calza si arricci.
- Elastan: l'elastan, materiale leggero, viene usato per rendere le calze impermeabili.
È importante scegliere un paio di calze da trekking adatte alle condizioni meteorologiche, che si tratti di clima caldo o freddo. Un paio di calze di lana solitamente è più adatto per le giornate fredde, mentre un paio ultraleggero fatto con fibre sintetiche può tenerti più al fresco quando fa caldo. Se ti aspetta un'escursione sotto la pioggia, potresti optare per un paio di calze impermeabili e aggiungere un paio di ghette alle scarpe, per non far entrare l'acqua. Ricorda che alcune calze possono essere realizzate con una combinazione di materiali, come ad esempio un mix di lana e fibre sintetiche.
2.Ammortizzazione
L'ammortizzazione supplementare nelle calze da trekking può ridurre la pressione sui piedi sulle lunghe distanze e mantenerti al caldo nella stagione fredda, ma le calze da alpinismo o con ammortizzazione completa tendono a essere più spesse e possono farti sudare. Le calze senza ammortizzazione sono ideali per i giorni più caldi. Le calze con ammortizzazione ultraleggera offrono una certa ammortizzazione intorno ai punti di pressione, ma sono comunque più traspiranti che calde. Le calze con ammortizzazione media sono ottime per le escursioni più lunghe con un clima temperato. Per il trekking, dovresti cercare calze fatte con materiali traspiranti, indipendentemente dal peso, per favorire la traspirabilità.
Il livello di ammortizzazione di cui hai bisogno dipende dalla durata dell'escursione e dal clima. Le calze imbottite sono particolarmente importanti per le escursioni di più giorni, mentre quelle ultraleggere sono indispensabili per i giorni estivi più afosi. Scegli se è più importante che le tue calze restino fresche o ammortizzino l'impatto oppure cerca di trovare un equilibrio tra calore e traspirabilità con una calza leggera o mediamente ammortizzante.
3.Altezza e taglia
Le calze da trekking sono disponibili in altezze diverse:
- I fantasmini sono progettati per scarpe basse, come quelle da trail running. Indossarli con scarpe da trekking potrebbe provocare delle vesciche.
- Le calze alla caviglia o appena al di sopra possono essere usate con scarpe da trekking basse o medie e aiutano a prevenire le irritazioni alla caviglia.
- Le calze di media lunghezza arrivano fino a diversi centimetri sopra la caviglia. Ne avrai bisogno se indossi scarpe da trekking, ma potresti anche usarle con scarpe basse o medie, purché non faccia troppo caldo.
- Le calze al ginocchio, o calzettoni, possono proteggere le gambe dalle abrasioni, ma dovrebbero essere usate solo per le escursioni invernali.
Una volta scelta l'altezza più adatta, assicurati di acquistare la taglia giusta. Usa una tabella delle taglie e delle misure per convertire il tuo numero di scarpe nella taglia giusta di calze. Se non sai qual è il tuo numero di scarpe, misurati i piedi appoggiandoli su un pezzo di carta, tracciane il contorno e misura la distanza più lunga tra l'alluce e la caviglia. Confronta il risultato con una tabella delle taglie e delle misure delle calze. In alternativa, utilizza Nike App per determinare la misura della tua scarpa con la fotocamera dello smartphone.
Prima di indossare le calze da trekking, assicurati che l'aderenza sia perfetta. Il tallone della calza dovrebbe posizionarsi proprio sul tuo tallone invece di arricciarsi intorno alla caviglia o scivolare lungo il piede. Le cuciture della punta devono essere distese anziché schiacciate o arricciate. E la calzata in generale deve essere aderente, con il giusto spazio per consentire alla calza di essere ben distesa. Le calze da trekking troppo grandi o troppo piccole possono creare sfregamenti anomali e provocare vesciche.
4.Caratteristiche di fabbricazione
Alcune calze da trekking sono cucite per fornire un supporto plantare aggiuntivo. Altre calze hanno una cucitura piatta in punta, per ridurre le possibilità di irritazioni. Le calze sportive con dita sono un'ulteriore opzione per ridurre l'attrito tra le dita dei piedi durante le escursioni. Infine, le calze multistrato possono essere utili per chi ha la tendenza a sviluppare vesciche sui piedi. Quando scegli un paio di calze da trekking, presta attenzione alle caratteristiche che ritieni più importanti.
5.Sostenibilità
Alcune calze da trekking sono realizzate con materiali riciclati, pensati per ridurre gli sprechi e le emissioni di carbonio. Se desideri aiutare a preservare la bellezza della natura, questa potrebbe essere una caratteristica importante da tenere in considerazione quando scegli le tue calze.
6.Stile
Forse potrebbe non essere la prima cosa che ti viene in mente quando stai facendo trekking o ti impegni a scalare una vetta dopo l'altra, ma può essere divertente scegliere uno stile di calze che ti permetta di esprimere appieno il tuo modo di essere. Un tocco di colore sopra lo scarponcino da trekking può rivelarsi un ottimo modo per sottolineare lo stile del tuo outfit. Ad esempio, cerca calze dai colori allegri e vivaci, realizzate in tessuto Nike Dri-FIT e mesh traspirante per tenere i piedi al fresco e all'asciutto.
Domande frequenti
Cosa c'è di diverso nelle calze da trekking?
Le normali calze di cotone vanno bene per l'ufficio, ma i materiali performanti utilizzati nelle calze da trekking sono necessari per mantenere i piedi dell'escursionista al fresco e all'asciutto durante le lunghe passeggiate. Le calze da trekking aiutano a regolare la temperatura corporea, a mantenere i piedi asciutti e ad ammortizzare il peso per evitare punti di pressione e vesciche.
Quanto durano le calze in lana merino?
Le calze in lana merino tendono a essere meno durevoli rispetto alle calze in poliestere sintetico. In genere, chi pratica escursionismo con regolarità dovrà sostituirle una volta all'anno. Tuttavia, molte calze di lana merino impiegano tessuti misti per aumentarne la resistenza, e alcune vengono garantite a vita.
I sottopiedi sono necessari per il trekking?
Un tempo i sottopiedi erano un metodo diffuso per mantenere pulite e asciutte le calze tradizionali, ma oggigiorno la maggior parte delle calze da trekking è realizzata con tessuti performanti (come materiali sintetici o lana) in grado di assorbire il sudore e asciugare rapidamente, per cui i sottopiedi non sono più necessari.
Devo indossare le calze a compressione durante le escursioni?
Le calze a compressione possono essere utili durante le escursioni, soprattutto se ti si gonfiano i piedi o se tendi ad avere le gambe stanche dopo le lunghe camminate. Anche se non è dimostrato che le calze a compressione possano migliorare le prestazioni atletiche o la resistenza, possono essere d'aiuto per alleviare l'indolenzimento muscolare dopo l'attività fisica e accelerare i tempi di recupero.
Come prevenire le vesciche durante le escursioni?
Per prima cosa, assicurati che la misura delle tue scarpe sia quella giusta. Dovrebbe esserci spazio in punta per muovere e allungare il piede senza nessuno sfregamento o scivolamento sul tallone. Poi, scegli calze ammortizzanti e che assorbano umidità, o che abbiano una struttura a doppio strato. Se percepisci punti caldi in qualsiasa parte dei piedi, applica dei trattamenti antivescica come creme o cerotti appositi e non camminare più del necessario.