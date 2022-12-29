I migliori articoli da ciclismo Nike per le basse temperature

Guida all'acquisto

Preparati alla tua prossima pedalata invernale con capi e accessori da ciclismo Nike isolanti e traspiranti.

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I migliori articoli da bicicletta Nike per il freddo

Se vuoi pedalare all'aperto quando fa freddo, devi prima attrezzarti, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento.

Quando prepari i capi da indossare, è importante scegliere più strati di tessuti isolanti, traspiranti e pensati per proteggere il corpo dalle intemperie. Dai leggings alle giacche impermeabili, Nike offre un abbigliamento sportivo progettato per favorire le migliori prestazioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Leggi questa guida per trovare i migliori outfit da ciclismo Nike per le basse temperature.

(Articolo correlato: Tutto quello che c'è da sapere sulle migliori scarpe da ciclismo Nike)

Scopri gli articoli Nike per le basse temperature

I migliori articoli da ciclismo Nike per le basse temperature

1. Leggings Nike Therma-FIT

Quando inizi a spingere sui pedali, il tuo corpo si riscalda. Dotati di tecnologia Nike Therma-FIT che aiuta a trattenere il calore, questi leggings sono un'ottima scelta per stare al caldo nelle giornate più fredde. Per i leggings Nike Therma-FIT puoi scegliere modelli a vita alta o media e una varietà di design; ad esempio, alcuni modelli sono dotati di inserti laterali in mesh che ti aiutano a liberarti dal sudore.

2. Maglie da indossare come strato base

Uno strato base a compressione pensato per trattenere il calore può essere molto utile per affrontare il freddo. Gli strati base Nike, infatti, sono avvolgenti e traspiranti. Possono essere indossati comodamente sotto altri capi d'abbigliamento oppure da soli. Gli strati base Nike Dri-FIT sono disponibili in diverse tipologie, come le maglie a manica lunga, i top corti e molto altro ancora.

3. Giacche a vento per le basse temperature

Il vento è una sfida che spesso i ciclisti devono affrontare, anche nelle giornate calde. Ma quando fa freddo, le raffiche più forti possono essere perfino dolorose per i ciclisti che non sono vestiti in modo adeguato. La soluzione: una giacca a vento di alta qualità.

Leggere e idrorepellenti, le giacche Windrunner sono pensate per tenere lontano vento e pioggia. Inoltre, molte di queste sono facili da ripiegare e da riporre.

4. Giacche antipioggia

Non lasciare che la pioggia ti impedisca di salire in sella alla tua bicicletta. Molte giacche da pioggia Nike sono realizzate in tessuto resistente all'acqua e idrorepellente; inoltre, sono dotate di utili dettagli (ad esempio, cappucci a copertura totale e tasche con zip) per tenere te e i tuoi oggetti indispensabili sempre all'asciutto.

5. Felpe con e senza cappuccio

Per andare in bicicletta a temperature moderate, scegli una felpa con o senza cappuccio pensata per le prestazioni sportive. I modelli con zip a un quarto o a mezza lunghezza sono facili da togliere quando hai caldo, mentre altre caratteristiche, come gli inserti in mesh e la tecnologia Nike Dri-FIT, ti aiutano a eliminare il sudore in eccesso.

6. Guanti e muffole

Quando pedali al freddo, le mani sono esposte al vento forte. Assicurati di tenere le dita delle mani coperte e protette dai venti freddi indossando un paio di guanti o muffole Nike ad alte prestazioni. Scegline un paio realizzato in tessuto traspirante e aderente per tenere le mani ben salde sul manubrio.

7. Maniche e fasce per braccia

Le maniche e le fasce per braccia possono aggiungere un ulteriore strato di protezione e isolamento. Le maniche e le fasce per braccia Nike sono realizzate con una speciale tecnologia a compressione e con fibre in nylon e spandex per una vestibilità aderente che offre sostegno.

Testo di Julia Sullivan

Data di pubblicazione originale: 21 dicembre 2022

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