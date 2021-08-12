Le radici della sua famiglia hanno spinto l'atleta e modella Amira Natanne a inseguire i suoi sogni

Ora, Amira sta cercando di capire quali saranno le sue prossime mosse e come riuscire a essere intenzionale sulla sua vita, compreso il suo rapporto con lo sport. Anche se a volte le manca far parte di squadre sportive organizzate, la sua routine di attività fisica la aiuta a mantenersi equilibrata. Fa un po' di sollevamento pesi a casa, lunghe passeggiate e sta per iniziare una sfida di yoga di 30 giorni. E, nonostante la sua impazienza autoproclamata, sta cercando di includere la meditazione.



Ispirata dal bisnonno, grazie ai corsi universitari ha esplorato la medicina interna e il suo impatto sui corpi emarginati nell'intersezione tra sesso e razza. È determinata a invertire gli alti tassi di mortalità delle donne nere durante il parto e ha pensato di sfruttare questa energia per diventare una doula certificata e supportare le madri prima, durante e dopo il parto. È un campo importante che la riguarda anche da vicino. "Mia madre ha avuto cinque figli e quattro tagli cesarei", spiega Amira.



Il trasferimento a New York dà credito alla sua curiosità e inflessibilità nel porsi delle domande e il suo impegno a fare qualcosa in merito alla questione è facilmente rintracciabile. Lo ha preso dalla sua famiglia. "Da loro, ho imparato a prendermi cura della comunità", afferma Amira, e conclude: "La mia famiglia si è presa cura della comunità".