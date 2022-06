Le radici della sua famiglia hanno spinto l'atleta e modella Amira Natanne a inseguire i suoi sogni

Le origini di Amira sono radicate in profondità a Lutcher. Il suo bisnonno fondò e gestì il primo e, per un certo periodo, unico servizio paramedico in quella parte della contea. Crescendo, chi veniva a sapere il suo cognome spesso si metteva a raccontare storie su come il suo bisnonno avesse salvato la vita di un parente. "Ci troviamo a 45 minuti di distanza da qualsiasi città, per cui la mia famiglia si occupava di tutta la zona", spiega Amira.



La sua famiglia allargata è stata fondamentale per plasmare la sua educazione. "Al tempo, venivi cresciuto da chiunque si trovasse in casa", ricorda Amira. E chi si trovava in casa l'ha sempre spinta a creare e stabilire il suo percorso personale. "Non mi hanno mai detto: 'Sei una ragazza. Non puoi farlo'", dice Amira, e prosegue: "Dicevano: 'Sarà meglio che tu ti metta in fila e faccia tutto il possibile per badare a te stessa. Non permettere che le opinioni della gente influiscano sul risultato finale'".