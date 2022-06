Ti stai allenando dopo avere avuto un figlio? Ecco cosa vogliono farti sapere gli esperti

Le settimane dopo il parto possono essere tra le più eccezionali, ma anche tra le più sfiancanti che tu abbia mai vissuto. Sai cos'è che non ti aiuta? Le pressioni della società (sì, parliamo anche dei social media), che vorrebbe che tu avessi l'aspetto di una donna che non ha partorito affatto, o quello di una che non ha nessun problema a ritrovare il proprio equilibrio.



È il momento di smettere di ascoltare quei messaggi troppo invasivi che vediamo e sentiamo di continuo.



Il primo è "ritrova il corpo di prima", una mentalità poco utile e francamente irrealistica, afferma Brianna Battles, specialista certificata in forza e condizionamento di Eagle, in Idaho, nonché creatrice di Pregnancy and Postpartum Athleticism. Hai dato la vita a un bambino, insomma, e non sarebbe stato possibile se il tuo corpo non avesse subito alcuni seri e indelebili cambiamenti. Il concetto, inoltre, non rende onore al fatto che il tuo corpo abbia appena compiuto la cosa più stupefacente che sia fisiologicamente possibile, aggiunge Jane Wake, specialista di esercizi pre- e post partum di Londra. (Sul serio: alcuni studi suggeriscono che la gravidanza sia, in termini energetici, l'equivalente di una maratona di 40 settimane. Rifletti per un attimo su cosa significa.)



Il secondo concetto da abbandonare? L'atteggiamento tipo "non hai scuse!". (Quel modo di pensare del genere "Beyoncé ha 24 ore al giorno come te".) Questa mentalità non è giusta soprattutto per i neogenitori, che non possono e non devono "fare tutto", conferma Battles. Piuttosto, pensa al movimento come un modo per celebrare tutto quello che il tuo corpo può fare quando è pronto per farlo, non come un obbligo o una punizione a tutti i costi.



Quindi, qual è un modo più utile di pensare all'esercizio fisico nel periodo post-parto (una volta che potrai farlo)? È tutta una questione di riprogrammare i tuoi intenti, per essere più in sintonia con la nuova realtà che stai vivendo. Inizia da qui.