Secondo lo psicologo organizzativo Adam Grant, mettere in discussione i nostri pregiudizi può renderci più intelligenti

Secondo lo psicologo organizzativo Adam Grant, le informazioni stanno diventando più veloci che mai. E l'unico modo per stare al passo, afferma, è imparare a mettersi in discussione. In questo episodio di Trained, l'autore best-seller si unisce a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, per una conversazione su come aprire la nostra mente. Inizia parlando dei consigli del suo allenatore di tuffi che lo ha aiutato a superare la sua paura delle altezze e a comprendere che la dedizione è più importante del talento (o grazia) naturale. Consigli che gli sono valsi un titolo All-American. Dopodiché parla del motivo per cui non dovremmo mai rassegnarci a non essere d'accordo, del pericolo di lasciarsi coinvolgere dal culto di salute e benessere e del potere di quella che definisce "una rete di sfide".