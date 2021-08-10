Secondo lo psicologo organizzativo Adam Grant, mettere in discussione i nostri pregiudizi può renderci più intelligenti

Podcast Trained: Apri la tua mente con Adam Grant
Coaching
Adam Grant ha imparato a mettere in discussione le proprie convinzioni sul bordo del trampolino. Ora, come esperto di psicologia del lavoro, ha le conoscenze per capire quanto può essere importante questo processo.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Secondo lo psicologo organizzativo Adam Grant, le informazioni stanno diventando più veloci che mai. E l'unico modo per stare al passo, afferma, è imparare a mettersi in discussione. In questo episodio di Trained, l'autore best-seller si unisce a Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, per una conversazione su come aprire la nostra mente. Inizia parlando dei consigli del suo allenatore di tuffi che lo ha aiutato a superare la sua paura delle altezze e a comprendere che la dedizione è più importante del talento (o grazia) naturale. Consigli che gli sono valsi un titolo All-American. Dopodiché parla del motivo per cui non dovremmo mai rassegnarci a non essere d'accordo, del pericolo di lasciarsi coinvolgere dal culto di salute e benessere e del potere di quella che definisce "una rete di sfide".
"Più le informazioni sono veloci, più rapidamente cambia il mondo intorno a noi, più velocemente dobbiamo cambiare con esso".
Adam Grant
Psicologo organizzativo e autore di Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Flaherty all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.