Behind the Design: ACG Crater Lake

Dentro il design: Crater Lake, Oregon
Il Crater Lake non è nato dall'impatto di un asteroide, di una cometa o di una meteora. Cosa c'è di più interessante di qualcosa che cade dallo spazio? Un vulcano di 3.600 m che, 8.000 anni fa, è esploso ed è sprofondato. Incredibile, vero?
Così si è formato il Crater Lake nella parte meridionale dell'Oregon. Ma facciamo un passo indietro per raccontarti un'altra meraviglia della natura, fonte d'ispirazione per la nuova collezione primaverile del 2021. Anche se non abbiamo dovuto andare lontano per trovare il lago, considerate le sue origini, guardare nelle sue acque cristalline ci ha dato la sensazione di viaggiare indietro nel tempo. Speriamo che la nostra nuova collezione trasmetta qualcosa di simile anche a te.
Torniamo al vulcano. Un tempo, veniva chiamato monte Mazama. Circa 7.700 anni fa, con una rovinosa eruzione, cambiò per sempre il panorama del Pacifico nord-occidentale. L'eruzione formò la cosiddetta caldera, un'area cava simile a un calderone, al di sotto del luogo dove era situato il vulcano. È a questa depressione, simile a un cratere, che il Crater Lake deve il proprio nome. Diversi motivi della collezione per la primavera 2021 prendono nome dal monte Mazama e si ispirano alla peculiare forma della caldera.
L'esplosione del monte Mazama fu qualcosa di incredibile. Cenere e pomice a perdita d'occhio. Particelle di cenere del monte Mazama sono state ritrovate addirittura in Groenlandia. Parliamo di un'area grande oltre 2,5 milioni di chilometri quadrati, ricoperta da una coltre di cenere spessa almeno 1 mm. Un enorme serbatoio di magma, situato quasi 5.000 m sotto la superficie terrestre, traboccò durante l'esplosione, facendo crollare il monte in pochissimo tempo e permettendo la formazione, in seguito, della caldera.
Questa è la genesi dell'area in cui si trova oggi il Crater Lake. Ma cosa l'ha reso così bello? C'è voluto relativamente poco, circa 250 anni, affinché pioggia e neve riempissero il lago al suo livello attuale. Da allora, attraverso il ciclo dell'acqua, la natura ha mantenuto un equilibrio perfetto. Inoltre, data l'assenza di altri laghi o sistemi di alimentazione all'interno del Crater Lake, non si formano sedimenti e l'acqua rimane cristallina e blu per tutto l'anno. Abbiamo usato questa sfumatura di blu su molti articoli di questa stagione, tra cui la capsule collection da pesca Watchman Peak.
Pesca? Eh già. Ma come possono esserci pesci nel Crater Lake? Non piovono di certo dal cielo insieme all'acqua. A meno che... beh no, non possono piovere pesci. In realtà, i pesci sono stati introdotti nel lago circa 130 anni fa e, oggi, nello specchio d'acqua, ci sono moltissimi salmoni kokanee e trote iridee. Puoi andare a pesca al Crater Lake e presso i corsi d'acqua limitrofi. Si può pescare anche al molo di Wizard Island.
Ah, giusto! Non abbiamo ancora parlato di Wizard Island. Anche questa parte è interessante. Immagina un'isola che somiglia a un gigantesco cappello da mago, come quelli dei film. Quest'isola nacque dalle ceneri incandescenti espulse dal vulcano qualche tempo dopo la grande esplosione. Questo tipo di formazioni si chiamano coni di scorie e Wizard Island è considerato il cono di scorie più bello del mondo. Sebbene nessuno ci viva, Wizard Island può essere visitata in barca e, in alcuni punti, è possibile fare delle escursioni. Nella nostra collezione, abbiamo reso omaggio anche all'isola.
Gli scienziati ritengono che, considerata l'attività idrotermale sul fondo del Crater Lake, il monte Mazama potrebbe esplodere nuovamente. Dopo la "grande eruzione", altri eventi minori sono stati rilevati sotto la superficie del lago. La primavera è in arrivo, la natura può cambiare in un istante, e a noi piace farci trovare pronti. Ecco perché ci chiamiamo All Conditions Gear e i nostri articoli sono pensati per offrire resistenza in qualsiasi ambiente.