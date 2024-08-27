Must-have Nike leggeri per fare escursionismo
Guida agli acquisti
Per non trovarti a corto di energie in cammino hai bisogno di accessori leggeri. Ecco gli elementi da tenere in considerazione.
Chi pratica escursionismo lo sa bene: se affronti un sentiero con uno zaino troppo pesante in spalla, rischi di affaticarti troppo e di rovinarti la giornata. Si tratta di un fattore molto importante da tenere in considerazione. Secondo un articolo scientifico, la posizione e il peso dello zaino influiscono sui muscoli che vengono attivati per camminare e sulla qualità della deambulazione.
È quindi molto importante riempire lo zaino con articoli leggeri, a partire dagli abiti e dalle scarpe. Di seguito di proponiamo una selezione di articoli Nike leggeri perfetti per l'escursionismo.
Migliore cappello per l'escursionismo: Nike Terra
I berretti di per sé non sono pesanti, ma quando cerchi di preparare uno zaino leggero, ogni grammo è importante. Per questo, è importante scegliere un cappello caldo ma non pesante, come il modello Nike Terra, realizzato in maglia morbida e in un mix di poliestere e nylon, che dona leggerezza e la giusta quantità di elasticità.
Migliore scaldacollo per l'escursionismo: Nike Trail
Per quanto tengano al caldo, le sciarpe tendono a dare impaccio durante un'escursione, oltre a risultare alquanto pesanti. Se cerchi un'alternativa, prova uno scaldacollo. Il wrap da running Nike Trail è incredibilmente leggero e presenta la tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore dalla pelle. Inoltre, è dotato di tre tasche a busta, in cui inserire il ghiaccio quando fa caldo.
Migliori giacche antipioggia per l'escursionismo: Trail Aireez (uomo) ed Essential Repel (donna)
Vestirsi a strati è fondamentale nelle giornate fredde e piovose: avrai bisogno di una giacca antipioggia, che potrebbe appesantire l'outfit. È qui che entrano in gioco la giacca da running Nike Trail Aireez da uomo e la giacca Nike Essential Repel da donna, entrambe leggere, resistenti e idrorepellenti. Gli inserti traspiranti sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono queste giacche. Quando non ne hai più bisogno, puoi ripiegare comodamente la giacca Aireez all'interno della sua stessa tasca.
Migliori maglie a manica lunga per l'escursionismo: Nike ACG "Goat Rocks" (donna) e Dri-FIT Legend (uomo)
Proprio come la giacca antipioggia, anche la maglia a manica lunga deve svolgere una doppia funzione: due capi perfetti in tal senso sono la maglia Nike ACG "Goat Rocks" da donna e la maglia Dri-FIT Legend da uomo, entrambe traspiranti e leggere, per rimanere all'asciutto anche nelle scarpinate più impegnative. Il modello ACG vanta anche una protezione UV integrata e occhielli per i pollici che tengono la maglia in posizione quando ti muovi, in un mix perfetto di comfort e funzionalità. Il modello Legend, invece, presenta una vestibilità più ampia rispetto a un comune strato base, per una maggiore versatilità.
Migliori maglie a manica corta per l'escursionismo: Nike Primary (uomo) e Nike One Classic (donna)
La maglia Nike Primary da uomo e la maglia Nike One Classic da donna sono molto versatili, adatte a essere usate sia come strato base sia nelle giornate più calde. Entrambe integrano la tecnologia traspirante Nike Dri-FIT; il modello Primary, in particolare, vanta degli inserti traspiranti nel giromanica, per tenerti al fresco e all'asciutto. Inoltre, entrambi i capi sono realizzati in un morbidissimo tessuto in maglia, ideale quando devi portare lo zaino in spalla per molte ore.
Migliori pantaloni per l'escursionismo: Nike Sportswear Tech Fleece Lightweight
Di notte, potresti sentire freddo, anche in luoghi dove di giorno fa caldo. I pantaloni tuta jogger Nike Sportswear Tech Fleece sono caldi, leggeri e poco ingombranti, al contrario di tanti altri capi in fleece che, seppur confortevoli, tendono a essere voluminosi. Aderenti e realizzati in un leggero tessuto in maglia, sono perfetti da indossare durante le escursioni.
Migliori calze per l'escursionismo: Nike Spark Lightweight
Le calze di cotone occupano molto spazio nello zaino e tendono a trattenere l'umidità e il sudore. Le calze Nike Spark Lightweight, invece, ingombrano poco e sono leggere, oltre a offrire ammortizzazione e traspirabilità. Inoltre, presentano degli elementi rifrangenti in punti strategici, utili se hai programmato una gita all'alba o al tramonto.
Migliori scarpe per l'escursionismo: Nike Ultrafly
Nike offre un'ampia gamma di scarpe leggere, perfette da indossare quando vuoi toglierti gli scarponcini da escursionismo. Tra queste, troviamo la scarpa da trail running Ultrafly, ideale da portare in uno zaino leggero. Si tratta di un modello sia da uomo sia da donna, dotato di un piatto suola in carbonio e di schiuma ZoomX, per comfort e prestazioni, oltre a una suola realizzata in Vibram Megagrip, che dona una trazione incredibile sui sentieri sterrati.
Testo di Elizabeth Millard