A contatto con la natura: correre per creare un collegamento con la cultura e la comunità

Theland si è impegnato a partecipare e a ballare in occasione dei powwow, celebrazioni culturali diffuse in molte comunità indigene. I ballerini indossano coloratissimi abiti tradizionali ed eseguono diversi stili di danza su canzoni che uniscono tradizione e contemporaneità. Fin da bambino, Theland ha ballato ai powwow in tutto l'Ontario e il Québec. In effetti, lui e i suoi genitori sono soliti fare il cosiddetto "sentiero dei powwow", una serie di eventi culturali ai quali gli indigeni partecipano nei fine settimana durante tutto l'anno.

"Personalmente, continuerò a rimanere forte grazie alla mia cultura", afferma Theland. "Sono molto orgoglioso del sapere che custodisco. Lo porterò con me nel modo giusto e, in futuro, lo trasmetterò ai miei figli e ai miei nipoti".