A contatto con la natura: donne in immersione

È appena sorta l'alba ad Al Kuwait, la capitale della piccola nazione del Kuwait sul Golfo Persico, e la sub professionista Mariam Al Saif inizia la sua giornata con la meditazione. Si prepara mentalmente e fisicamente sulla terraferma prima di trascorrere il resto della giornata sott'acqua. "Per fare immersione bisogna procedere molto lentamente, prendersi il proprio tempo, inspirare ed espirare. È come se provassi a riflettere su questo prima di immergermi e iniziare la giornata", spiega la ventisettenne.



Alle 9 di mattina, Mariam, fondatrice della società di escursioni subacquee MER, è già sul molo, per dare istruzioni a 20-30 aspiranti sub sulle funzioni di sicurezza della barca e sulla tabella di marcia dell'immersione del giorno. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, al momento organizza principalmente escursioni per sub certificati e appassionati locali; tuttavia, afferma che lavorare con i principianti le dà gioia e soddisfazione. "Ciò che mi motiva e mi dà la spinta sono le persone che prima erano molto spaventate dal mare aperto e adesso vogliono ottenere la certificazione", dice Mariam.