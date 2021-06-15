A contatto con la natura: donne in immersione

Mariam si tuffa nel mondo delle immersioni
Cultura
Questa imprenditrice e sub kuwaitiana aiuta le donne a buttarsi, nell'acqua e nella vita, per ottenere l’indipendenza.
"A contatto con la natura" è una serie dedicata agli atleti e alle atlete che riscoprono il proprio legame ed equilibrio con la natura.
È appena sorta l'alba ad Al Kuwait, la capitale della piccola nazione del Kuwait sul Golfo Persico, e la sub professionista Mariam Al Saif inizia la sua giornata con la meditazione. Si prepara mentalmente e fisicamente sulla terraferma prima di trascorrere il resto della giornata sott'acqua. "Per fare immersione bisogna procedere molto lentamente, prendersi il proprio tempo, inspirare ed espirare. È come se provassi a riflettere su questo prima di immergermi e iniziare la giornata", spiega la ventisettenne.
Alle 9 di mattina, Mariam, fondatrice della società di escursioni subacquee MER, è già sul molo, per dare istruzioni a 20-30 aspiranti sub sulle funzioni di sicurezza della barca e sulla tabella di marcia dell'immersione del giorno. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, al momento organizza principalmente escursioni per sub certificati e appassionati locali; tuttavia, afferma che lavorare con i principianti le dà gioia e soddisfazione. "Ciò che mi motiva e mi dà la spinta sono le persone che prima erano molto spaventate dal mare aperto e adesso vogliono ottenere la certificazione", dice Mariam.
Appena due anni fa, Mariam ha deciso per sfizio di ottenere la certificazione mentre era in vacanza in Australia. "Il percorso è stato impegnativo", afferma ricordando i quattro giorni intensi di teoria e pratica in piscina prima delle effettive immersioni. "Ma non puoi fare a meno di sentirti davvero realizzata dopo".
La passione di Mariam per l'acqua è nel suo DNA. Fa risalire le sue origini a una lunga discendenza di sub kuwaitiani che recuperavano perle preziose per venderle ai commercianti. "Trattenevano il respiro per cinque minuti alla volta senza maschera e boccaglio", dice. "Io sono in grado di rimanere sott'acqua dieci volte tanto, ma sento ancora quella connessione. Hanno potuto esplorare lo stesso fondale che vedo io ora".
Mentre viaggiava per fare immersioni, Mariam si è innamorata profondamente di questo sport, ma non aveva nessuno con cui condividere la sua passione. Così ha sviluppato una nuova motivazione: "Ho sentito di avere uno scopo nel mio percorso da sub quando ho realizzato che potevo creare una community per donne sub", dice Mariam, che alla fine ha lasciato il suo lavoro d'ufficio nel settore marketing dei cosmetici di lusso e non si è mai voltata indietro. Nonostante le difficoltà di muoversi in uno sport prevalentemente maschile, con la sua società sta aprendo una nuova strada alle donne sub e imprenditrici della zona.
"Ho trovato un lavoro da esercitare in mare proprio come i miei antenati. C'è un'indubbia propensione a immergersi sott'acqua."
"È raro che le donne facciano immersione in Medio Oriente", dice Mariam. "Ma sono contenta di essere stata scelta per creare un luogo sacro per le donne a 15 metri sotto il livello del mare". Secondo la Professional Association of Diving Instructors (PADI), nel 2018 le donne rappresentavano solo il 38% dei sub certificati in tutto il mondo, con un aumento del 3,6% rispetto al 2013. Inoltre, si devono considerare la scarsità di accessori progettati per il corpo delle donne e la mancanza di una comunità di riferimento.
"È un settore prevalentemente maschile. Non c'è dubbio", dice Mariam. Il suo lavoro consiste nel "colmare quel divario dovuto alla disuguaglianza e asserire che le donne meritano di far parte di questo contesto tanto quanto gli uomini". Spera di cambiare la situazione con Mer e come ambasciatrice di Girls That Scuba, una community al femminile con la missione di introdurre più donne al mondo delle immersioni e dare maggiore sostegno a quelle che già praticano questo sport. Usa la sua piattaforma per aumentare la consapevolezza sulle disuguaglianze di genere nell'ambito delle immersioni e per incoraggiare più donne mediorientali a cimentarsi in questa disciplina. "Devi essere mentalmente rilassata quando impari a immergerti", afferma. "[E] avere una donna [sub] che ti ascolti fa tanto".
"Ho sentito di avere uno scopo nel mio percorso da sub quando ho realizzato che potevo creare una community per donne sub."
L'escursione di oggi prevede l'ancoraggio della barca presso il punto di immersione a poche miglia dalla costa. Seduti sul bordo della barca, gli ospiti si preparano a immergersi nelle acque profonde. C'è un senso di entusiasmo misto ad attesa mentre tutti indossano la muta e la maschera che protegge occhi, naso e labbro superiore. La maschera è collegata a un boccaglio erogatore, che si stringe tra i denti per respirare con la bocca. L'erogatore viene quindi collegato alla bombola. La respirazione può essere la parte più ansiogena per la maggior parte dei sub. Per portarsi avanti, Mariam spiega meticolosamente le tecniche di respirazione, rispondendo a tutte le domande che le vengono poste.
"Quando sei in acqua, tutto il peso scompare. È meditativo", spiega Mariam. "Non c'è differenza tra noi e i pesci". Mentre esplorano le profondità del Golfo Persico, trovano barriere coralline brulicanti di pesci vivaci e vegetazione. "Ti fa guardare con occhi diversi la fragilità dei nostri oceani", dice. "Non dovremmo lasciare che il cambiamento climatico impedisca alle generazioni future di provare la gioia delle immersioni subacquee".
"Sono contenta di essere stata scelta per creare un luogo sacro per le donne a 15 metri sotto il livello del mare."
Mariam trova incoraggiante sapere che le persone si affidano a lei per le immersioni e fare parte dello sviluppo di questo sport. "Le immersioni subacquee possono far emergere il tuo lato vulnerabile. Il solo pensiero che alcune donne vogliono unirsi alle mie escursioni, in particolare perché le gestisco io e si fidano di me, è ridimensionante", dice. "Ho trovato un lavoro da esercitare in mare proprio come i miei antenati. C'è un'indubbia propensione a immergersi sott'acqua".
Testo: Jiya Pinder
Fotografia: Maha Alasaker e Maryam ALMasha'an
Report: settembre 2020