È possibile correre durante la gravidanza? Sì! Ecco come, secondo gli esperti

Puoi allenarti per un evento in stato di gravidanza, come ha fatto la dottoressa Williams, o semplicemente correre per divertimento. In entrambi i casi, il consiglio più importante è lo stesso: ascoltati e sii flessibile.



"La corsa non sarà una progressione lineare in questo momento", afferma Wake. "Devi essere ancora più paziente con te stessa". Fermati o cammina se non ti senti bene, cammina o vai a casa se avverti stanchezza e salta una corsa se l'idea ti stressa. Soffri di mal di schiena man mano che il pancione aumenta? Forse la corsa non è l'attività migliore per te dopo un certo punto, quindi cercane altre, fa notare la dottoressa Williams.

Sai che correre ti fa bene, ma continua a chiederti: Mi sento bene in questo momento a livello fisico e mentale? Se la risposta è "no", mantieni la disposizione a cambiare i piani, anche se hai una gara in programma, afferma la dottoressa Williams.

Questo tipo di circolo intuitivo, che tiene sotto controllo come ti senti e agisce di conseguenza, è il fondamento della connessione mente-corpo che ti aiuterà a fidarti di te e di tutte le decisioni che dovrai prendere come nuovo genitore, spiega Wake. A rischio di suonare banale… non è una cosa un po' magica?