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Edzőtáska

Nike Brasilia
Nike Brasilia Edzőtáska (S, 40 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (S, 40 l)
39,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Edzőtáska (közepes, 60 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (közepes, 60 l)
44,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Edzőtáska (XS, 24 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (XS, 24 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Edzőtáska (kis méret, 41 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (kis méret, 41 l)
42,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttáska edzéshez (nagy méretű 95 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Sporttáska edzéshez (nagy méretű 95 l)
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Futballedzőtáska (kis méretű, 40 l)
Nike Academy
Futballedzőtáska (kis méretű, 40 l)
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Futballedzőtáska (nagy méret, 95 l)
Nike Academy
Futballedzőtáska (nagy méret, 95 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Sporttáska edzéshez (nagy méretű 95 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia 9.5
Sporttáska edzéshez (nagy méretű 95 l)
49,99 €
Jordan
Jordan Edzőtáska (48,5 l)
Jordan
Edzőtáska (48,5 l)
49,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Edzőtáska (közepes méret, 51 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Utility Power 2.0
Edzőtáska (közepes méret, 51 l)
69,99 €
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Edzőtáska (kis méret, 31 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Utility Power 2.0
Edzőtáska (kis méret, 31 l)
64,99 €
Jordan
Jordan Collectors edzőtáska (45 l)
Jordan
Collectors edzőtáska (45 l)
149,99 €
Nike One
Nike One Edzőtáska (35 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Edzőtáska (35 l)
99,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Edzőtáska (kis méret, 41 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (kis méret, 41 l)
42,99 €
Jordan
Jordan Monogram edzőtáska (40 l)
Jordan
Monogram edzőtáska (40 l)
149,99 €
Jordan
Jordan Gyűjtői edzőtáska (44 l)
Jordan
Gyűjtői edzőtáska (44 l)
159,99 €
Nike
Nike Training edzőtáska (24 l)
Legnépszerűbb termék
Nike
Training edzőtáska (24 l)
39,99 €
FC Barcelona 2026/27 Academy Duffel M
FC Barcelona 2026/27 Academy Duffel M Nike Academy közepes méretű edzőtáska
FC Barcelona 2026/27 Academy Duffel M
Nike Academy közepes méretű edzőtáska
49,99 €
NikeSKIMS
NikeSKIMS Női pufi tornazsák
Legnépszerűbb termék
NikeSKIMS
Női pufi tornazsák
159,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Academy közepes méretű edzőtáska SP
Most érkezett
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Academy közepes méretű edzőtáska SP
49,99 €
Jordan
Jordan Edzőtáska (68,8 l)
Jordan
Edzőtáska (68,8 l)
54,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials Edzőtáska (30 l)
Jordan Essentials
Edzőtáska (30 l)
34,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Edzőtáska (közepes, 60 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Edzőtáska (közepes, 60 l)
47,99 €
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Edzőtáska (közepes, 60 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia 9.5
Edzőtáska (közepes, 60 l)
47,99 €

Utazz stílusosan edzőtáskával

Akár az edzőterembe, akár egy hétvégi vakációra tartasz, védd kellékeidet és ruháidat a Nike edzőtáskával. A több zsebbel, állítható vállpánttal és dupla fogantyúval ellátott táska védi és szárazon tartja a felszerelésed, valamint sokoldalú hordozási lehetőséget kínál. Ha pedig egyéb tárgyakat is cipelsz, vagy csak szeretnéd, hogy mindkét kezed szabadon legyen, olyan edzőtáskát válassz, amelyet az állítható oldalkapoccsal kényelmesen hordozható, keresztbevetett válltáskává alakíthatsz, ami nincs útban. Találd meg a különböző alkalmakhoz legjobban illő Nike hátizsákot, válltáskát vagy behúzós táskát.

A Nike táskái színek és stílusok széles skáláját kínálják, amelyek alkalmazkodnak a fériak, nők és gyerekek elfoglalt életmódjához. Válaszd az igényeidnek megfelelő méretet, legyen az extra kicsi, kicsi, közepes vagy nagy méretű edzőtáska. A kisebb táskákat a legalapvetőbb felszerelés hordozására ajánljuk, mint például a cipők és a ruhák. Ha azonban nagyobb vagy többféle felszerelést is magaddal kell vinned egyszerre, akkor a közepes vagy nagyobb méretű opciók az ideálisak. Válaszd ki a hozzád legjobban illő edzőtáskastílust, és villantsd fel a Nike Swoosh logót, vagy mutasd meg, melyik csapatnak szurkolsz.