Legalább 20%-ban újrahasznosított anyagok

Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Női országúti futócipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 42
Női országúti futócipő
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Női cipő fényvisszaverő dizájnelemekkel
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Legnépszerűbb termék
Nike V5 RNR
Női cipő fényvisszaverő dizájnelemekkel
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Court Vision Low Next Nature
Női cipő
79,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Cortez Textile
Női cipő
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Futballcipő normál talajra
Újrahasznosított anyagok
Nike Phantom 6 Low Elite
Futballcipő normál talajra
269,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
64,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Air Max Muse
Női cipő
159,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Quest 6
Női országúti futócipő
79,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Női országúti futócipő
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Legnépszerűbb termék
Nike Vomero 18
Női országúti futócipő
159,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Női országúti futócipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike Revolution 8
Női országúti futócipő
64,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
59,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Női edzőcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike MC Trainer 3
Női edzőcipő
79,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Infinity G NN
Golfcipő
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Női cipő
Legnépszerűbb termék
Nike Air Max Plus
Női cipő
189,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Női edzőcipő
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Újrahasznosított anyagok
Nike Flex Train
Női edzőcipő
79,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Winflo 12
Női országúti futócipő
109,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Futballcipő normál talajra
Újrahasznosított anyagok
Nike Phantom 6 High Elite
Futballcipő normál talajra
279,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Női terepfutócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Juniper Trail 3
Női terepfutócipő
89,99 €

Legalább 50%-ban fenntartható alapanyagok – ruházat

Ezek a termékek legalább 50%-ban biopamutból, újrahasznosított poliészterből, vagy biopamut és újrahasznosított poliészter keverékéből készültek. A biopamutot szintetikus vegyi anyagok nélkül és kevesebb víz felhasználásával termesztik, mint a hagyományos pamutot, az újrahasznosított poliészter pedig csökkenti a hulladékot és a szénlábnyomunkat.

Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a termékeinkben, hogy remek érzés legyen felvenni őket. Nem kötünk kompromisszumot, és odafigyelünk rá, hogy a termékeinket alkotó egyes alapanyagokat hogyan termesztik, takarítják be és dolgozzák fel. A legnagyobb figyelmet a leggyakrabban használt anyagoknak, a poliészternek és a pamutnak szenteljük. Az újrahasznosított poliészter használata csökkenti a hulladékot, valamint 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a szűz poliészter használata. A biopamut termesztése kevesebb vízfelhasználással és vegyszerrel jár, mint a hagyományos pamuttermesztés, így ugyanazt a kiváló minőséget és teljesítményt nyújtja, miközben kíméletesebb a környezethez.

Tudj meg többet a Nike fenntarthatósági törekvéseiről, beleértve azt is, hogyan készítünk felelősségteljesen termékeket, és hogyan védjük a környezetet, ahol élünk és játszunk.