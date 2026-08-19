Legalább 50%-ban fenntartható alapanyagok – ruházat
Ezek a termékek legalább 50%-ban biopamutból, újrahasznosított poliészterből, vagy biopamut és újrahasznosított poliészter keverékéből készültek. A biopamutot szintetikus vegyi anyagok nélkül és kevesebb víz felhasználásával termesztik, mint a hagyományos pamutot, az újrahasznosított poliészter pedig csökkenti a hulladékot és a szénlábnyomunkat.
Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a termékeinkben, hogy remek érzés legyen felvenni őket. Nem kötünk kompromisszumot, és odafigyelünk rá, hogy a termékeinket alkotó egyes alapanyagokat hogyan termesztik, takarítják be és dolgozzák fel. A legnagyobb figyelmet a leggyakrabban használt anyagoknak, a poliészternek és a pamutnak szenteljük. Az újrahasznosított poliészter használata csökkenti a hulladékot, valamint 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a szűz poliészter használata. A biopamut termesztése kevesebb vízfelhasználással és vegyszerrel jár, mint a hagyományos pamuttermesztés, így ugyanazt a kiváló minőséget és teljesítményt nyújtja, miközben kíméletesebb a környezethez.
Tudj meg többet a Nike fenntarthatósági törekvéseiről, beleértve azt is, hogyan készítünk felelősségteljesen termékeket, és hogyan védjük a környezetet, ahol élünk és játszunk.