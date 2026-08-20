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Kék Ujjatlan felsők és trikók

(61)
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV férfi futódressz
84,99 €
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT női tenisztrikó
Újrahasznosított anyagok
NikeCourt Advantage
Dri-FIT női tenisztrikó
59,99 €
NikeCourt Court kollekció
NikeCourt Court kollekció Dri-FIT női trikó
Újrahasznosított anyagok
NikeCourt Court kollekció
Dri-FIT női trikó
69,99 €
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT férfi futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike Fast
Dri-FIT férfi futódressz
42,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
89,99 €
Jordan
Jordan Ujjatlan, mintás férfipóló
Jordan
Ujjatlan, mintás férfipóló
39,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Női tenisztrikó
Most érkezett
NikeCourt Slam
Női tenisztrikó
79,99 €
Szlovénia
Szlovénia Jordan Limited Jersey Road férfimez
Most érkezett
Szlovénia
Jordan Limited Jersey Road férfimez
89,99 €
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson” Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift „Keely Hodgkinson”
Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT női futótrikó
Most érkezett
Nike Tempo
Dri-FIT női futótrikó
29,99 €
Nike One
Nike One Közepes tartást adó, párnázott, állítható női sportmelltartós trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Közepes tartást adó, párnázott, állítható női sportmelltartós trikó
39,99 €
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
Újrahasznosított anyagok
Jalen Brunson New York Knicks Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman mez
104,99 €
Nike Universa
Nike Universa Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartóval felszerelt trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Universa
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartóval felszerelt trikó
64,99 €
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Férfi Dri-FIT ujjatlan póló
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport Flightweight
Férfi Dri-FIT ujjatlan póló
54,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV férfi futódressz
89,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT rövidített szabású női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike One Fitted
Dri-FIT rövidített szabású női trikó
29,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szűkített női csőfelső
Nike Sportswear
Szűkített női csőfelső
39,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT férfi futótrikó
Legnépszerűbb termék
Nike Miler
Dri-FIT férfi futótrikó
29,99 €
USAB Limited Road
USAB Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
USAB Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT ujjatlan kapucnis férfipulóver
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT ujjatlan kapucnis férfipulóver
59,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT ujjatlan, kapucnis, polár férfi edzőpulóver
Újrahasznosított anyagok
Nike N.A.C.
Dri-FIT ujjatlan, kapucnis, polár férfi edzőpulóver
64,99 €
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Dallas Mavericks Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szűkített, bordázott női trikó
Nike Sportswear
Szűkített, bordázott női trikó
29,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT rövidített szabású női trikó
Nike Pro Seamless
Dri-FIT rövidített szabású női trikó
39,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift Aero-FIT
Női futótrikó
64,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
84,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT szűkített, ujjatlan férfi fitneszfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT szűkített, ujjatlan férfi fitneszfelső
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT rövidített szabású női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT rövidített szabású női trikó
37,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT férfi edzőtrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT férfi edzőtrikó
42,99 €
Jordan
Jordan Ujjatlan női trikó
Jordan
Ujjatlan női trikó
39,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials P6 hálós mez nagyobb gyerekeknek
Jordan Essentials
P6 hálós mez nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Görögország Limited Road
Görögország Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Görögország Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Nike
Nike Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike
Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT női trikó
37,99 €
Franciaország Limited Road
Franciaország Limited Road Jordan férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Franciaország Limited Road
Jordan férfi kosárlabdamez
109,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV női futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV női futódressz
84,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball mez
Újrahasznosított anyagok
WNBA Legends
Nike Basketball mez
79,99 €
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Joel Embiid Philadelphia 76ers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Szűkített, bordázott női trikó
Nike Sportswear
Szűkített, bordázott női trikó
29,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT rövidített szabású női trikó
Nike Pro Seamless
Dri-FIT rövidített szabású női trikó
39,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift Aero-FIT
Női futótrikó
64,99 €
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
Nikola Jokić Denver Nuggets 2024/25 Icon Edition
Nike NBA Swingman mez nagyobb gyerekeknek
84,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV rövidített női futótrikó
84,99 €
Indiana Pacers Icon Edition
Indiana Pacers Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Indiana Pacers Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT szűkített, ujjatlan férfi fitneszfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT szűkített, ujjatlan férfi fitneszfelső
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT rövidített szabású női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT rövidített szabású női trikó
37,99 €
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Cleveland Cavaliers 2025/26 Hardwood Classics
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT férfi edzőtrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT férfi edzőtrikó
42,99 €
Jordan
Jordan Ujjatlan női trikó
Jordan
Ujjatlan női trikó
39,99 €
Jordan Essentials
Jordan Essentials P6 hálós mez nagyobb gyerekeknek
Jordan Essentials
P6 hálós mez nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Denver Nuggets Icon Edition
Denver Nuggets Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Görögország Limited Road
Görögország Limited Road Nike férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Görögország Limited Road
Nike férfi kosárlabdamez
109,99 €
Nike
Nike Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike
Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT női trikó
37,99 €
Franciaország Limited Road
Franciaország Limited Road Jordan férfi kosárlabdamez
Újrahasznosított anyagok
Franciaország Limited Road
Jordan férfi kosárlabdamez
109,99 €
New Orleans Pelicans Icon Edition
New Orleans Pelicans Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
New Orleans Pelicans Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Denver Nuggets Statement Edition
Denver Nuggets Statement Edition Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Denver Nuggets Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Orlando Magic
Orlando Magic Dri-FIT NBA Swingman férfimez
Újrahasznosított anyagok
Orlando Magic
Dri-FIT NBA Swingman férfimez
104,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV női futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV női futódressz
84,99 €
WNBA Legends
WNBA Legends Nike Basketball mez
Újrahasznosított anyagok
WNBA Legends
Nike Basketball mez
79,99 €