Éleszd újjá a középmagas szárú Nike Blazer cipők klasszikus megjelenését
A nosztalgikus stílus és a modern részletek kombinációjával a Nike Blazer középmagas szárú cipő sokoldalú kiegészítője bármilyen megjelenésnek. Párnázott szára fokozott kényelmet biztosít, a nyomot nem hagyó gumitalp pedig gondoskodik a hosszan tartó tapadásról és tartósságról. Válassz a különböző színek és stílusok közül, amelyek férfi- és női méretekben egyaránt elérhetők. Vásárold meg a teljes Nike Blazer kollekciót, vagy tervezd meg saját színskáládat, csak magadnak.