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Nike Blazer középmagas szárú cipők és edzőcipők

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Gördeszkás cipő
Nike SB Zoom Blazer Mid
Gördeszkás cipő
94,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Gördeszkás cipő
Nike SB Zoom Blazer Mid
Gördeszkás cipő
94,99 €

Éleszd újjá a középmagas szárú Nike Blazer cipők klasszikus megjelenését

A nosztalgikus stílus és a modern részletek kombinációjával a Nike Blazer középmagas szárú cipő sokoldalú kiegészítője bármilyen megjelenésnek. Párnázott szára fokozott kényelmet biztosít, a nyomot nem hagyó gumitalp pedig gondoskodik a hosszan tartó tapadásról és tartósságról. Válassz a különböző színek és stílusok közül, amelyek férfi- és női méretekben egyaránt elérhetők. Vásárold meg a teljes Nike Blazer kollekciót, vagy tervezd meg saját színskáládat, csak magadnak.