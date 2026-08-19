  1. Kosárlabda
    2. /
  2. Cipők

Kosárlabda Középmagas szárú Cipők

(25)
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Kosárlabdacipő
+1
LeBron Witness 9
Kosárlabdacipő
109,99 €
Kobe 1 Protro
Kobe 1 Protro Férficipő
Kobe 1 Protro
Férficipő
199,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Kosárlabdacipő
LeBron Witness 9
Kosárlabdacipő
119,99 €
LeBron XXIII „Motor King”
LeBron XXIII „Motor King” Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
LeBron XXIII „Motor King”
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
159,99 €
Kobe VIII
Kobe VIII Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Elérhető a SNKRS alkalmazásban
Kobe VIII
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Cipő kisgyerekeknek
Nike Team Hustle D 12
Cipő kisgyerekeknek
64,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Team Hustle D 12
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Team Hustle D 12
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
64,99 €
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Kosárlabdacipő
Nike S.T. Charge
Kosárlabdacipő
129,99 €
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Cipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Team Hustle D 12
Cipő kisgyerekeknek
59,99 €
LeBron XXIII
LeBron XXIII Kosárlabdacipő
+2
LeBron XXIII
Kosárlabdacipő
199,99 €
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
LeBron Witness 9
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Nike G.T. Future
Nike G.T. Future Kosárlabdacipő
Nike G.T. Future
Kosárlabdacipő
199,99 €
Kobe IX Low EM
Kobe IX Low EM Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Kobe IX Low EM
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
LeBron XXIII Elite „For the Record”
LeBron XXIII Elite „For the Record” Kosárlabdacipő
LeBron XXIII Elite „For the Record”
Kosárlabdacipő
229,99 €
Nike S.T. Charge „Detroit Tough”
Nike S.T. Charge „Detroit Tough” Kosárlabdacipő
Most érkezett
Nike S.T. Charge „Detroit Tough”
Kosárlabdacipő
134,99 €
Kobe IX
Kobe IX Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
Kobe IX
Kosárlabdacipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
KD18 „International Blue”
KD18 „International Blue” Kosárlabdacipő
Elfogyott
KD18 „International Blue”
Kosárlabdacipő
30% kedvezmény
Tatum 4
Tatum 4 Gyerekcipő
Tatum 4
Gyerekcipő
74,99 €
Tatum 4
Tatum 4 Cipő nagyobb gyerekeknek
Tatum 4
Cipő nagyobb gyerekeknek
94,99 €
Tatum 4
Tatum 4 Kosárlabdacipő
Tatum 4
Kosárlabdacipő
129,99 €
Tatum 4 „Playoffs”
Tatum 4 „Playoffs” Kosárlabdacipő
Tatum 4 „Playoffs”
Kosárlabdacipő
139,99 €
Tatum 4
Tatum 4 Cipő babáknak
Tatum 4
Cipő babáknak
54,99 €
Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Kosárlabdacipő
Tatum 4 SE
Kosárlabdacipő
30% kedvezmény
Jordan DAY1 EO
Jordan DAY1 EO Cipő nagyobb gyerekeknek
Jordan DAY1 EO
Cipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Jordan DAY1 EO
Jordan DAY1 EO Cipő nagyobb gyerekeknek
Jordan DAY1 EO
Cipő nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény