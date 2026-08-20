  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Futball
    3. /
    4. /
  4. Felsőrészek és pólók

Nike Black Friday Futballfelsők 2026

(57)
Mezek
Nem 
(0)
Gyerek 
(0)
Vásárlás ár alapján 
(0)
Akció és ajánlatok 
(0)
Termékkedvezmények 
(0)
Futball klubcsapatok 
(0)
Sportolók 
(0)
Mez típusa 
(0)
Szín 
(0)
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy+
Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Inter Milan Academy Pro SE
Inter Milan Academy Pro SE Nike ACG Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Inter Milan Academy Pro SE
Nike ACG Dri-FIT mérkőzés előtti rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Strike
Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Total 90
Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Vini Jr. Academy
Vini Jr. Academy Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Vini Jr. Academy
Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy+
Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
28% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Paris Saint-Germain Strike negyedik Jordan Dri-FIT futball-melegítőfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Jordan Dri-FIT futball-melegítőfelső nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Academy Pro harmadik
Paris Saint-Germain Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti női futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti női futballfelső
30% kedvezmény
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Paris Saint-Germain Strike negyedik Jordan Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Jordan Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike
Nike Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Total 90
Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT férfi futball-edzőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT férfi futball-edzőfelső
30% kedvezmény
Pumas UNAM 2025/26 Stadium idegenbeli
Pumas UNAM 2025/26 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Újrahasznosított anyagok
Pumas UNAM 2025/26 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
30% kedvezmény
Erling Haaland Academy
Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Erling Haaland Academy
Nike Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Paris Saint-Germain Strike negyedik Jordan Dri-FIT férfi edzőfelső futballhoz
Újrahasznosított anyagok
Paris Saint-Germain Strike negyedik
Jordan Dri-FIT férfi edzőfelső futballhoz
30% kedvezmény
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT férfi futball-edzőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Strike
Dri-FIT férfi futball-edzőfelső
30% kedvezmény
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Chelsea FC Academy Pro harmadik Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Academy Pro harmadik
Nike Dri-FIT Total 90 mérkőzés előtti férfi futballfelső
30% kedvezmény
Pumas UNAM 2025/26 Stadium hazai
Pumas UNAM 2025/26 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Újrahasznosított anyagok
Pumas UNAM 2025/26 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
30% kedvezmény
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Total 90
Dri-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Total 90
Dri-FIT hosszú ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Nike Energy
Nike Energy Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Energy
Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső
30% kedvezmény
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT férfi futball-edzőfelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Strike
Dri-FIT férfi futball-edzőfelső
30% kedvezmény