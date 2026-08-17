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Air Max 270 cipők

(10)
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Cipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Air Max 270
Cipő nagyobb gyerekeknek
119,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Cipő kisgyerekeknek
Nike Air Max 270
Cipő kisgyerekeknek
99,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Női cipő
Nike Air Max 270
Női cipő
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Női cipő
Nike Air Max 270
Női cipő
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Női cipő
Nike Air Max 270
Női cipő
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Cipő babáknak
Nike Air Max 270
Cipő babáknak
79,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Egyedi férficipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Air Max 270 By You
Egyedi férficipő
179,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Egyedi női cipő
Testreszabás
Testreszabás
Nike Air Max 270 By You
Egyedi női cipő
179,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Férficipő
Legnépszerűbb termék
Nike Air Max 270
Férficipő
30% kedvezmény
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Női cipő
Nike Air Max 270
Női cipő
30% kedvezmény

Emeld új szintre a stílusod a Nike Air Max 270 cipővel

A két ikon, az Air Max 180 és az Air Max 93 által ihletett Nike Air Max 270 a mai napig a legmagasabb Air egységgel rendelkezik. Utcai ruházathoz és viseléshez készült, azzal az igénnyel, hogy egész nap jó tartást adjon és trendi maradjon. Éld át a levegőn sétálás érzését a nagyméretű, kétféle sűrűségű habszivacsból készült talppal párosított Max Air egység révén, amely ideális mozgalmas életformádhoz. Egészítsd ki kedvenc szabadidőnadrágodat vagy nadrágodat a Böngéssz a férfiaknak, nőknek és gyerekeknek készült teljes Nike Air Max kollekcióban.

A Max Air egység felett a cipő bélésszerkezete zokniszerű érzést kölcsönöz, amely körülöleli a lábfejet és együtt hajlik vele, biztosítva a struktúrát és a szellőzést, ahol csak szükséged van rá. Az Air Max 270 aszimmetrikus fűzőrendszere biztonságosan a helyén tartja a lábad menet közben. Válassz a többféle színskála közül, amelyek kiemelik a Max Air egységet és kiegészítik utcai ruházatodat. Fedezz fel még több Air Max sportcipőt, többek között az Air Max 1, az Air Max 95 és az új, kihívó VaporMax modellt.