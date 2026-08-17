Emeld új szintre a stílusod a Nike Air Max 270 cipővel
A két ikon, az Air Max 180 és az Air Max 93 által ihletett Nike Air Max 270 a mai napig a legmagasabb Air egységgel rendelkezik. Utcai ruházathoz és viseléshez készült, azzal az igénnyel, hogy egész nap jó tartást adjon és trendi maradjon. Éld át a levegőn sétálás érzését a nagyméretű, kétféle sűrűségű habszivacsból készült talppal párosított Max Air egység révén, amely ideális mozgalmas életformádhoz. Egészítsd ki kedvenc szabadidőnadrágodat vagy nadrágodat a Böngéssz a férfiaknak, nőknek és gyerekeknek készült teljes Nike Air Max kollekcióban.
A Max Air egység felett a cipő bélésszerkezete zokniszerű érzést kölcsönöz, amely körülöleli a lábfejet és együtt hajlik vele, biztosítva a struktúrát és a szellőzést, ahol csak szükséged van rá. Az Air Max 270 aszimmetrikus fűzőrendszere biztonságosan a helyén tartja a lábad menet közben. Válassz a többféle színskála közül, amelyek kiemelik a Max Air egységet és kiegészítik utcai ruházatodat. Fedezz fel még több Air Max sportcipőt, többek között az Air Max 1, az Air Max 95 és az új, kihívó VaporMax modellt.