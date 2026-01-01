Nike United Tiempo Maestro Elite
Normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő
Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Tiempo Maestro Elite-tel. Olyan játékosoknak terveztük, akik félelmetes labdakontrollal rendelkeznek – mint Naomi Girma vagy Patricia Guijarro –, hogy minden egyes labdaérintés a teljes uralmad alatt álljon. A természetes bőrnél puhább TECHLEATHER anyag a rugalmas Maestro360 lemezzel kombinálva tökéletes illeszkedést biztosít, függetlenül attól, hogy hogyan találod el a labdát.
- Megjelenített szín: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Stílus: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Tiempo Maestro Elite-tel. Olyan játékosoknak terveztük, akik félelmetes labdakontrollal rendelkeznek – mint Naomi Girma vagy Patricia Guijarro –, hogy minden egyes labdaérintés a teljes uralmad alatt álljon. A természetes bőrnél puhább TECHLEATHER anyag a rugalmas Maestro360 lemezzel kombinálva tökéletes illeszkedést biztosít, függetlenül attól, hogy hogyan találod el a labdát.
Behind the Design
A Nike United kollekció a rendkívüli kontrollal bíró sportolókat ünnepli, mint amilyen Naomi Girma és Patricia Guijarro is. A gazdag bordó tónusokat állatmintás grafikával párosítottuk, hogy bemutassuk, hogyan támadnak a pályán, és hogyan lépnek túl a lehetséges határain.
Szuperlágy labdaérintés
A felsőrész szuperpuha TECHLEATHER anyaga ott található, ahol a kreatív cselezéshez szükség van rá. A természetes bőrnél nedves és száraz körülmények között is egyenletesebb labdaérintést biztosít. Formázott vonalai fokozzák a labdaérintés élményét.
Tökéletes illeszkedés
A felsőrészen lévő TECHLEATHER alkalmazkodik a lábfej formájához, így tökéletes illeszkedést biztosít. Az alul elhelyezett Maestro360 lemez osztott kialakítású: a sarokrészen és a cipő elején kapott helyet. Ez lehetővé teszi, hogy a felsőrész műbőr anyaga körülölelje a lábboltozatot, tovább fokozva a tökéletes illeszkedés érzését.
Tapadás a pályán
A külsőtalp sarokrészén és elülső részén lévő pengestoplik tapadást biztosítanak a pályán. A csavart kúpos stoplik könnyű talajfogást és fordulást tesznek lehetővé.
Termékadatok
- Száraz, természetes füves pályára ajánlott
- Párnázott talpbetét
- Megjelenített szín: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Stílus: IO8457-201
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike United Tiempo Maestro Elite
GYAKORI KÉRDÉSEK (9)
Kinek a legmegfelelőbbek ezek a futballcipők?
Azoknak a játékosoknak, akik a tempóval szemben inkább a labdaérintést, a precíz labdakezelést és a kreatív cselezést részesítik előnyben a játék irányításához.
Mit takar a Nike TECHLEATHER és miben különbözik a valódi bőrtől?
A TECHLEATHER a prémium bőrhöz hasonló puha tapintású és adaptív teljesítményfokozó, de szintetikus anyag, aminek köszönhetően akár nedves,akár száraz körülmények között a bőrnél megbízhatóbb labdaérintést nyújt.
Hogy igazodik a TECHLEATHER idővel a lábfejhez?
A Tiempo Maestro Elite-ben használt TECHLEATHER-t úgy terveztük, hogy természetesen igazodjon a lábfej formájához. Segít a viselője lábára simuló, precíz illeszkedést biztosítani, miközben a cipő teljes élettartama alatt megőrzi a szerkezetét, és egyenletes labdaérintést tesz lehetővé.
Mire jó a Maestro360 osztott lemez?
Az osztott kialakítású lemez a külsőtalp elülső részén és a sarokrészen helyezkedik el, és segít, hogy a felsőrész természetes módon ölelhesse körül a lábboltozatot. Ez tökéletes illeszkedést és dinamikus láb alatti mozgást biztosít, és szorosabb lesz a kapcsolat a láb és a pálya között.
Miben különbözik a Tiempo Maestro Elite az előző Tiempo modelltől?
A Tiempo Maestro Elite cipőben ott van a vadonatúj TECHLEATHER felsőrész és a Maestro 360 osztott talplemez, amelyek együttesen a korábbi verziókhoz képes puhább tapintást, ergonomikusabb fazont és a lábfej és a stoplik között megbízhatóbb kapcsolatot vonultatnak fel.
Mi a különbség a Tiempo, a Phantom és a Mercurial focicipőcsaládok között?
A Tiempo a labdaérintésre és a labdakezelésre helyezi a hangsúlyt, a Phantom a pontosságra összpontosít a precíz passzokért és lövésekért, a Mercurial pedig kirobbanó sebességre és gyors támadómozgásra készült.
Milyen pályákon használhatók ezek a futballcipők?
Normál talajon (száraz, természetes füves pályákon) és műgyepen (hosszabb műgyepes pályákon).
Hogy illeszkedik a Tiempo Maestro Elite, és milyen méretet válasszanak a játékosok?
A Tiempo futballcipőt úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjen, és szorosan kövesse a lábfej formáját. A legtöbb játékosnak megfelelő lesz a szokásos mérete, de az illeszkedéssel kapcsolatos preferenciák eltérőek lehetnek attól függően, hogy a játékosok milyen szoros futballcipőt szeretnek.
Hogyan kell tisztítani és ápolni ezeket a futballcipőket?
Játék után töröld le a szennyeződéseket, távolítsd el a szennyeződéseket a stoplikról, és természetes módon, levegőn szárítsd ki a cipőt. A közvetlen hőhatás elkerülése és a rendszeres tisztítás segít megőrizni a megfelelő tapintást és illeszkedést, valamint a hosszú távú teljesítményt.
A szuperpuha anyagnak és a kesztyűszerű illeszkedésnek köszönhetően minden labdaérintést tökéletesen irányíthatsz.
Előny
Labdaérintés
Illeszkedés
Természetes
Erre terveztük
Normál talaj
Szint
Elite
Újdonságok
- A Nike Soccer eddigi legpuhább anyaga, a TECHLEATHER nedves és száraz körülmények közt is konzisztens, természetes labdaérintést biztosít.
- A felsőrész formázott vonalai szuperlágy érintést és érzetet nyújtanak.
- A Maestro360 osztott talplemez lehetővé teszi, hogy a TECHLEATHER úgy ölelje körül a lábboltozatot, akár egy kesztyű, és közelebb vigyen a labdához.
„A Nike Unite Tiempo olyan játékosoknak készült, akiknél sokat van a labda, pontosan passzolnak és keményen dolgoznak a pályán.”
Patri Guijarro
középpályás, női FC Barcelona/Spanyolország
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