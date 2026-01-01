Nike United Tiempo Maestro Elite normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő

Nike United Tiempo Maestro Elite

181,99 € 259,99 € 30% kedvezmény

Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Tiempo Maestro Elite-tel. Olyan játékosoknak terveztük, akik félelmetes labdakontrollal rendelkeznek – mint Naomi Girma vagy Patricia Guijarro –, hogy minden egyes labdaérintés a teljes uralmad alatt álljon. A természetes bőrnél puhább TECHLEATHER anyag a rugalmas Maestro360 lemezzel kombinálva tökéletes illeszkedést biztosít, függetlenül attól, hogy hogyan találod el a labdát.

Behind the Design

A Nike United kollekció a rendkívüli kontrollal bíró sportolókat ünnepli, mint amilyen Naomi Girma és Patricia Guijarro is. A gazdag bordó tónusokat állatmintás grafikával párosítottuk, hogy bemutassuk, hogyan támadnak a pályán, és hogyan lépnek túl a lehetséges határain.

Szuperlágy labdaérintés

A felsőrész szuperpuha TECHLEATHER anyaga ott található, ahol a kreatív cselezéshez szükség van rá. A természetes bőrnél nedves és száraz körülmények között is egyenletesebb labdaérintést biztosít. Formázott vonalai fokozzák a labdaérintés élményét.

Tökéletes illeszkedés

A felsőrészen lévő TECHLEATHER alkalmazkodik a lábfej formájához, így tökéletes illeszkedést biztosít. Az alul elhelyezett Maestro360 lemez osztott kialakítású: a sarokrészen és a cipő elején kapott helyet. Ez lehetővé teszi, hogy a felsőrész műbőr anyaga körülölelje a lábboltozatot, tovább fokozva a tökéletes illeszkedés érzését.

Tapadás a pályán

A külsőtalp sarokrészén és elülső részén lévő pengestoplik tapadást biztosítanak a pályán. A csavart kúpos stoplik könnyű talajfogást és fordulást tesznek lehetővé.