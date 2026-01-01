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Nike United Tiempo Maestro Elite normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő - Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver

Nike United Tiempo Maestro Elite

Normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Tiempo Maestro Elite-tel. Olyan játékosoknak terveztük, akik félelmetes labdakontrollal rendelkeznek – mint Naomi Girma vagy Patricia Guijarro –, hogy minden egyes labdaérintés a teljes uralmad alatt álljon. A természetes bőrnél puhább TECHLEATHER anyag a rugalmas Maestro360 lemezzel kombinálva tökéletes illeszkedést biztosít, függetlenül attól, hogy hogyan találod el a labdát.


  • Megjelenített szín: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
  • Stílus: IO8457-201

Nike United Tiempo Maestro Elite

30% kedvezmény

Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Tiempo Maestro Elite-tel. Olyan játékosoknak terveztük, akik félelmetes labdakontrollal rendelkeznek – mint Naomi Girma vagy Patricia Guijarro –, hogy minden egyes labdaérintés a teljes uralmad alatt álljon. A természetes bőrnél puhább TECHLEATHER anyag a rugalmas Maestro360 lemezzel kombinálva tökéletes illeszkedést biztosít, függetlenül attól, hogy hogyan találod el a labdát.

Behind the Design

A Nike United kollekció a rendkívüli kontrollal bíró sportolókat ünnepli, mint amilyen Naomi Girma és Patricia Guijarro is. A gazdag bordó tónusokat állatmintás grafikával párosítottuk, hogy bemutassuk, hogyan támadnak a pályán, és hogyan lépnek túl a lehetséges határain.

Szuperlágy labdaérintés

A felsőrész szuperpuha TECHLEATHER anyaga ott található, ahol a kreatív cselezéshez szükség van rá. A természetes bőrnél nedves és száraz körülmények között is egyenletesebb labdaérintést biztosít. Formázott vonalai fokozzák a labdaérintés élményét.

Tökéletes illeszkedés

A felsőrészen lévő TECHLEATHER alkalmazkodik a lábfej formájához, így tökéletes illeszkedést biztosít. Az alul elhelyezett Maestro360 lemez osztott kialakítású: a sarokrészen és a cipő elején kapott helyet. Ez lehetővé teszi, hogy a felsőrész műbőr anyaga körülölelje a lábboltozatot, tovább fokozva a tökéletes illeszkedés érzését.

Tapadás a pályán

A külsőtalp sarokrészén és elülső részén lévő pengestoplik tapadást biztosítanak a pályán. A csavart kúpos stoplik könnyű talajfogást és fordulást tesznek lehetővé.

Termékadatok

  • Száraz, természetes füves pályára ajánlott
  • Párnázott talpbetét
  • Megjelenített szín: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
  • Stílus: IO8457-201

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike United Tiempo Maestro Elite normál talajra készült, alacsony szárú futballcipő

    Nike United Tiempo Maestro Elite

    30% kedvezmény

    GYAKORI KÉRDÉSEK (9)

    Kinek a legmegfelelőbbek ezek a futballcipők?

    Azoknak a játékosoknak, akik a tempóval szemben inkább a labdaérintést, a precíz labdakezelést és a kreatív cselezést részesítik előnyben a játék irányításához.

    Mit takar a Nike TECHLEATHER és miben különbözik a valódi bőrtől?

    A TECHLEATHER a prémium bőrhöz hasonló puha tapintású és adaptív teljesítményfokozó, de szintetikus anyag, aminek köszönhetően akár nedves,akár száraz körülmények között a bőrnél megbízhatóbb labdaérintést nyújt.

    Hogy igazodik a TECHLEATHER idővel a lábfejhez?

    A Tiempo Maestro Elite-ben használt TECHLEATHER-t úgy terveztük, hogy természetesen igazodjon a lábfej formájához. Segít a viselője lábára simuló, precíz illeszkedést biztosítani, miközben a cipő teljes élettartama alatt megőrzi a szerkezetét, és egyenletes labdaérintést tesz lehetővé.

    Mire jó a Maestro360 osztott lemez?

    Az osztott kialakítású lemez a külsőtalp elülső részén és a sarokrészen helyezkedik el, és segít, hogy a felsőrész természetes módon ölelhesse körül a lábboltozatot. Ez tökéletes illeszkedést és dinamikus láb alatti mozgást biztosít, és szorosabb lesz a kapcsolat a láb és a pálya között.

    Miben különbözik a Tiempo Maestro Elite az előző Tiempo modelltől?

    A Tiempo Maestro Elite cipőben ott van a vadonatúj TECHLEATHER felsőrész és a Maestro 360 osztott talplemez, amelyek együttesen a korábbi verziókhoz képes puhább tapintást, ergonomikusabb fazont és a lábfej és a stoplik között megbízhatóbb kapcsolatot vonultatnak fel.

    Mi a különbség a Tiempo, a Phantom és a Mercurial focicipőcsaládok között?

    A Tiempo a labdaérintésre és a labdakezelésre helyezi a hangsúlyt, a Phantom a pontosságra összpontosít a precíz passzokért és lövésekért, a Mercurial pedig kirobbanó sebességre és gyors támadómozgásra készült.

    Milyen pályákon használhatók ezek a futballcipők?

    Normál talajon (száraz, természetes füves pályákon) és műgyepen (hosszabb műgyepes pályákon).

    Hogy illeszkedik a Tiempo Maestro Elite, és milyen méretet válasszanak a játékosok?

    A Tiempo futballcipőt úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjen, és szorosan kövesse a lábfej formáját. A legtöbb játékosnak megfelelő lesz a szokásos mérete, de az illeszkedéssel kapcsolatos preferenciák eltérőek lehetnek attól függően, hogy a játékosok milyen szoros futballcipőt szeretnek.

    Hogyan kell tisztítani és ápolni ezeket a futballcipőket?

    Játék után töröld le a szennyeződéseket, távolítsd el a szennyeződéseket a stoplikról, és természetes módon, levegőn szárítsd ki a cipőt. A közvetlen hőhatás elkerülése és a rendszeres tisztítás segít megőrizni a megfelelő tapintást és illeszkedést, valamint a hosszú távú teljesítményt.

    A szuperpuha anyagnak és a kesztyűszerű illeszkedésnek köszönhetően minden labdaérintést tökéletesen irányíthatsz.

    Előny

    Labdaérintés

    Illeszkedés

    Természetes

    Erre terveztük

    Normál talaj

    Szint

    Elite

    Újdonságok

      • A Nike Soccer eddigi legpuhább anyaga, a TECHLEATHER nedves és száraz körülmények közt is konzisztens, természetes labdaérintést biztosít.
      • A felsőrész formázott vonalai szuperlágy érintést és érzetet nyújtanak.
      • A Maestro360 osztott talplemez lehetővé teszi, hogy a TECHLEATHER úgy ölelje körül a lábboltozatot, akár egy kesztyű, és közelebb vigyen a labdához.

    Teljesítményfokozó jellemzők

    • Szuperlágy labdaérintés

      A hagyományos bőrnél is puhább TECHLEATHER nedves és száraz körülmények között is ugyanolyan természetes labdaérintést biztosít. Formázott vonalai fokozzák a labdaérintés élményét.

    • Korlátok nélküli illeszkedés

      A TECHLEATHER úgy alkalmazkodik a lábfej formájához, akár egy kesztyű. A Maestro360 osztott talplemez lehetővé teszi, hogy a felsőrész anyaga teljesen rásimuljon a lábfejre, így a labda még közelebb kerüljön.

    • Könnyed tapadás

      A saroknál és az elülső részen található pengestoplik biztosítják a tapadást az egyenes irányú futáshoz. A csavart kúpos stoplik gyors tempó mellett is könnyű talajfogást és fordulást tesznek lehetővé.

    Patri Guijarro

    „A Nike Unite Tiempo olyan játékosoknak készült, akiknél sokat van a labda, pontosan passzolnak és keményen dolgoznak a pályán.”

    Patri Guijarro

    középpályás, női FC Barcelona/Spanyolország

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