Nike United Phantom 6 High Elite futballcipő normál talajra

Nike United Phantom 6 High Elite

202,99 € 289,99 € 30% kedvezmény

Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Phantom 6 Elite-tel. A Sophia Wilsonhoz és Deyna Castellanoshoz hasonló tűpontos játékosoknak készült cipő forradalmi Gripknit technológiával tesz lehetővé precíz rúgásokat, és továbbfejlesztett Cyclone 360 talplemezzel segíti elő az agresszív bevágásokat.

Behind the Design

A Nike United kollekció olyan elképesztő precizitással játszó sportolókat ünnepel, mint Sophia Wilson és Deyna Castellanos. A gazdag bordó tónusokat állatmintás grafikával párosítottuk, hogy bemutassuk, hogyan támadnak a pályán, és hogyan lépnek túl a lehetséges határain.

Labdaérintés és pontos lövések

A tapadós textúrájú Nike Gripknit ott gondoskodik a tapadásról, ahol szükséged van rá, és megfelelő labdakezelést tesz lehetővé a tökéletesen precíz rúgásokhoz. Nedves és száraz körülmények között egyaránt kiválóan tapad.

Tapadás a pályán

Az elülső rész stratégiai területein elhelyezett Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors talajfogást és fordulást.

Természetes fazon

A cipőszerkezet természetesebben illeszkedik, különösen a lábujjak körül. Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát, így még jobb lesz a labdaérintésed. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas Flyknit anyaggal öleli körül a bokát, így stabil érzetet nyújt. A Ghost fűzőrendszer eltakarja a fűzőt, miután bekötötted, így csökkenti a zavaró tényezőket.