Nike United Phantom 6 High Elite
Futballcipő normál talajra
Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Phantom 6 Elite-tel. A Sophia Wilsonhoz és Deyna Castellanoshoz hasonló tűpontos játékosoknak készült cipő forradalmi Gripknit technológiával tesz lehetővé precíz rúgásokat, és továbbfejlesztett Cyclone 360 talplemezzel segíti elő az agresszív bevágásokat.
- Megjelenített szín: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Stílus: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Phantom 6 Elite-tel. A Sophia Wilsonhoz és Deyna Castellanoshoz hasonló tűpontos játékosoknak készült cipő forradalmi Gripknit technológiával tesz lehetővé precíz rúgásokat, és továbbfejlesztett Cyclone 360 talplemezzel segíti elő az agresszív bevágásokat.
Behind the Design
A Nike United kollekció olyan elképesztő precizitással játszó sportolókat ünnepel, mint Sophia Wilson és Deyna Castellanos. A gazdag bordó tónusokat állatmintás grafikával párosítottuk, hogy bemutassuk, hogyan támadnak a pályán, és hogyan lépnek túl a lehetséges határain.
Labdaérintés és pontos lövések
A tapadós textúrájú Nike Gripknit ott gondoskodik a tapadásról, ahol szükséged van rá, és megfelelő labdakezelést tesz lehetővé a tökéletesen precíz rúgásokhoz. Nedves és száraz körülmények között egyaránt kiválóan tapad.
Tapadás a pályán
Az elülső rész stratégiai területein elhelyezett Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors talajfogást és fordulást.
Természetes fazon
A cipőszerkezet természetesebben illeszkedik, különösen a lábujjak körül. Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát, így még jobb lesz a labdaérintésed. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas Flyknit anyaggal öleli körül a bokát, így stabil érzetet nyújt. A Ghost fűzőrendszer eltakarja a fűzőt, miután bekötötted, így csökkenti a zavaró tényezőket.
Termékadatok
- Száraz, természetes füves pályára ajánlott
- Párnázott talpbetét
- Megjelenített szín: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Stílus: IO8445-661
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike United Phantom 6 High Elite
A tapadós felület hozzájárul a riasztó pontossághoz.
Előny
Pontosság
Illeszkedés
Természetes
Erre terveztük
Normál talaj
Szint
Elite
Újdonságok
- Frissített, tuningolt Gripknit felsőrész, amely alkalmazkodik a lábhoz. Megőrzi mikrotexturált tapadását, amivel elősegíti a jobb labdakezelést.
- Az újragondolt szerkezet a természetesebb lábujjrésszel 3 mm-rel rövidebb és 1 mm-rel magasabb, mint a korábbi Phantom modellek.
- A továbbfejlesztett Cyclone 360 lemez anélkül növeli a kényelmet, hogy a dinamikus mozgás kárára válna.
„A Phantom alkalmazkodóképes és egyedi.”
Deyna Castellanos – Kíméletlen pontosság
csatár, Portland Thorns FC / USA
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