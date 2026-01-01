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Nike United Phantom 6 High Elite futballcipő normál talajra - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Futballcipő normál talajra

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Phantom 6 Elite-tel. A Sophia Wilsonhoz és Deyna Castellanoshoz hasonló tűpontos játékosoknak készült cipő forradalmi Gripknit technológiával tesz lehetővé precíz rúgásokat, és továbbfejlesztett Cyclone 360 talplemezzel segíti elő az agresszív bevágásokat.


  • Megjelenített szín: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stílus: IO8445-661

Nike United Phantom 6 High Elite

30% kedvezmény

Döntsd le a korlátokat a pályán a Nike United Phantom 6 Elite-tel. A Sophia Wilsonhoz és Deyna Castellanoshoz hasonló tűpontos játékosoknak készült cipő forradalmi Gripknit technológiával tesz lehetővé precíz rúgásokat, és továbbfejlesztett Cyclone 360 talplemezzel segíti elő az agresszív bevágásokat.

Behind the Design

A Nike United kollekció olyan elképesztő precizitással játszó sportolókat ünnepel, mint Sophia Wilson és Deyna Castellanos. A gazdag bordó tónusokat állatmintás grafikával párosítottuk, hogy bemutassuk, hogyan támadnak a pályán, és hogyan lépnek túl a lehetséges határain.

Labdaérintés és pontos lövések

A tapadós textúrájú Nike Gripknit ott gondoskodik a tapadásról, ahol szükséged van rá, és megfelelő labdakezelést tesz lehetővé a tökéletesen precíz rúgásokhoz. Nedves és száraz körülmények között egyaránt kiválóan tapad.

Tapadás a pályán

Az elülső rész stratégiai területein elhelyezett Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors talajfogást és fordulást.

Természetes fazon

A cipőszerkezet természetesebben illeszkedik, különösen a lábujjak körül. Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát, így még jobb lesz a labdaérintésed. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas Flyknit anyaggal öleli körül a bokát, így stabil érzetet nyújt. A Ghost fűzőrendszer eltakarja a fűzőt, miután bekötötted, így csökkenti a zavaró tényezőket.

Termékadatok

  • Száraz, természetes füves pályára ajánlott
  • Párnázott talpbetét
  • Megjelenített szín: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Stílus: IO8445-661

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike United Phantom 6 High Elite futballcipő normál talajra

    Nike United Phantom 6 High Elite

    30% kedvezmény

    A tapadós felület hozzájárul a riasztó pontossághoz.

    Előny

    Pontosság

    Illeszkedés

    Természetes

    Erre terveztük

    Normál talaj

    Szint

    Elite

    Újdonságok

      • Frissített, tuningolt Gripknit felsőrész, amely alkalmazkodik a lábhoz. Megőrzi mikrotexturált tapadását, amivel elősegíti a jobb labdakezelést.
      • Az újragondolt szerkezet a természetesebb lábujjrésszel 3 mm-rel rövidebb és 1 mm-rel magasabb, mint a korábbi Phantom modellek.
      • A továbbfejlesztett Cyclone 360 lemez anélkül növeli a kényelmet, hogy a dinamikus mozgás kárára válna.

    Teljesítményfokozó jellemzők

    • Labdaérintés és pontos lövések

      A Nike Gripknit egy texturált anyag, amely ott biztosít tapadást, ahol igazán szükséged van rá. A Ghost fűzőrendszer nagyobb Gripknit felületet biztosít a jobb rúgásokhoz.

    • Körkörös tapadás

      A Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors megállást és fordulást.

    • Természetes illeszkedés

      Az új szerkezet Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas anyaggal öleli körül a bokát, így stabil érzetet nyújt.

    Deyna Castellanos – Kíméletlen pontosság

    „A Phantom alkalmazkodóképes és egyedi.”

    Deyna Castellanos – Kíméletlen pontosság

    csatár, Portland Thorns FC / USA

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