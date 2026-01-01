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Nike Training jógaszőnyeg (5 mm) - Fekete/Fekete/Fehér

Nike

Jógaszőnyeg (5 mm)

64,99 €
EGY MÉRET

Ez az ultrakönnyű jógaszőnyeg strapabíró felső réteggel és támasztó habszivacs alapréteggel rendelkezik, hogy edzés közben bárhol és bármikor kényelmes legyen.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ6085-091

Nike

64,99 €

Ez az ultrakönnyű jógaszőnyeg strapabíró felső réteggel és támasztó habszivacs alapréteggel rendelkezik, hogy edzés közben bárhol és bármikor kényelmes legyen.

Termékadatok

  • 80% polivinil-butirál/20% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ6085-091

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Training jógaszőnyeg (5 mm)

    Nike

    64,99 €

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