Nike Training jógaszőnyeg (5 mm)

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Nike
Jógaszőnyeg (5 mm)
64,99 €
Ez az ultrakönnyű jógaszőnyeg strapabíró felső réteggel és támasztó habszivacs alapréteggel rendelkezik, hogy edzés közben bárhol és bármikor kényelmes legyen.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IQ6085-091
Nike
64,99 €
Ez az ultrakönnyű jógaszőnyeg strapabíró felső réteggel és támasztó habszivacs alapréteggel rendelkezik, hogy edzés közben bárhol és bármikor kényelmes legyen.
Termékadatok
- 80% polivinil-butirál/20% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IQ6085-091
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike
64,99 €