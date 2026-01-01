Tottenham Hotspur Club Fleece
Nike Soccer szabadidőnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Puha, meleg és kényelmes – legszívesebben egész nap ezt a Tottenham Hotspur melegítőnadrágot viselnéd. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: II3965-451
Tottenham Hotspur Club Fleece
Puha, meleg és kényelmes – legszívesebben egész nap ezt a Tottenham Hotspur melegítőnadrágot viselnéd. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: II3965-451
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 138 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Tottenham Hotspur Club Fleece