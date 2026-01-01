Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top
Nike Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
- Megjelenített szín: Sport Red/Fekete/Fehér
- Stílus: IR0471-614
Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top
Ez a futballedzésekre tervezett Academy felső ultrakönnyű és hűs érzetet nyújt, az oldalsó hálós panelek pedig extra szellőzést biztosítanak. Karcsúsított fazonja zavartalan viseletet ígér, miközben diktálod a tempót a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Megjelenített szín: Sport Red/Fekete/Fehér
- Stílus: IR0471-614
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 140 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Törökország 2026 Academy Pro Short-Sleeve top