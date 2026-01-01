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Törökország 2026 Academy Pro Pant Nike Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek - Fekete/Sport Red/Fehér

Törökország 2026 Academy Pro Pant

Nike Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek

49,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a futballedzéshez tervezett, sima, kötött anyagú nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A karcsúsított fazon, valamint a cipzáras zsebek és mandzsetták kombinációja zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miközben a maximumot nyújtod a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IR0470-010

Törökország 2026 Academy Pro Pant

49,99 €

Ez a futballedzéshez tervezett, sima, kötött anyagú nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A karcsúsított fazon, valamint a cipzáras zsebek és mandzsetták kombinációja zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miközben a maximumot nyújtod a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Megjelenített szín: Fekete/Sport Red/Fehér
  • Stílus: IR0470-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Törökország 2026 Academy Pro Pant Nike Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek

    Törökország 2026 Academy Pro Pant

    49,99 €

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