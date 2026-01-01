Törökország 2026 Academy Pro Pant Nike Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek

Törökország 2026 Academy Pro Pant

49,99 €

Ez a futballedzéshez tervezett, sima, kötött anyagú nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A karcsúsított fazon, valamint a cipzáras zsebek és mandzsetták kombinációja zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miközben a maximumot nyújtod a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.