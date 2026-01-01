Törökország 2026 Academy Pro Pant
Nike Dri-FIT futballnadrág nagyobb gyerekeknek
Ez a futballedzéshez tervezett, sima, kötött anyagú nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A karcsúsított fazon, valamint a cipzáras zsebek és mandzsetták kombinációja zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miközben a maximumot nyújtod a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
- Megjelenített szín: Fekete/Sport Red/Fehér
- Stílus: IR0470-010
Törökország 2026 Academy Pro Pant
Ez a futballedzéshez tervezett, sima, kötött anyagú nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A karcsúsított fazon, valamint a cipzáras zsebek és mandzsetták kombinációja zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miközben a maximumot nyújtod a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Megjelenített szín: Fekete/Sport Red/Fehér
- Stílus: IR0470-010
Méret és fazon
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Törökország 2026 Academy Pro Pant