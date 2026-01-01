Törökország 2026 Academy Pro Drill Top Nike Dri-FIT edzőfelső futballhoz nagyobb gyerekeknek

Törökország 2026 Academy Pro Drill Top

49,99 €

Ezt a kifejezetten fociedzésre tervezett, könnyű felsőt oldalsó hálós panelekkel láttuk el az extra szellőzés és hűsítő érzet érdekében. Az izzadságelvezető Dri-FIT anyag, a karcsúsított fazon és a negyedcipzáras kialakítás garantálja a zavartalan mozgást, miközben minden edzésen és edzőmérkőzésen a maximumot hozod ki magadból.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.