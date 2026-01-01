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Törökország 2026 Academy Pro Drill Top Nike Dri-FIT edzőfelső futballhoz nagyobb gyerekeknek - Sport Red/Fekete/Fehér

Törökország 2026 Academy Pro Drill Top

Nike Dri-FIT edzőfelső futballhoz nagyobb gyerekeknek

49,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ezt a kifejezetten fociedzésre tervezett, könnyű felsőt oldalsó hálós panelekkel láttuk el az extra szellőzés és hűsítő érzet érdekében. Az izzadságelvezető Dri-FIT anyag, a karcsúsított fazon és a negyedcipzáras kialakítás garantálja a zavartalan mozgást, miközben minden edzésen és edzőmérkőzésen a maximumot hozod ki magadból.


  • Megjelenített szín: Sport Red/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR0472-614

Törökország 2026 Academy Pro Drill Top

49,99 €

Ezt a kifejezetten fociedzésre tervezett, könnyű felsőt oldalsó hálós panelekkel láttuk el az extra szellőzés és hűsítő érzet érdekében. Az izzadságelvezető Dri-FIT anyag, a karcsúsított fazon és a negyedcipzáras kialakítás garantálja a zavartalan mozgást, miközben minden edzésen és edzőmérkőzésen a maximumot hozod ki magadból.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Megjelenített szín: Sport Red/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR0472-614

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Törökország 2026 Academy Pro Drill Top Nike Dri-FIT edzőfelső futballhoz nagyobb gyerekeknek

    Törökország 2026 Academy Pro Drill Top

    49,99 €

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