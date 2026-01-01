Nike
Therma-FIT teljesítményfokozó, kapucnis, kosárlabdás női pulóver
Szeretnél néhány képet készíteni odakint? Ez a plüss kapucnis pulóver puha és meleg, hála a Nike Therma-FIT technológiának, így ideális választás a hűvös időben zajló szabadtéri kosarazáshoz, amikor hűvösebbre fordul az idő.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IO8305-010
Nike
Szeretnél néhány képet készíteni odakint? Ez a plüss kapucnis pulóver puha és meleg, hála a Nike Therma-FIT technológiának, így ideális választás a hűvös időben zajló szabadtéri kosarazáshoz, amikor hűvösebbre fordul az idő.
Előnyök
A Nike Therma-FIT anyag megtartja a testhőt, így hideg időben is melegen tart.
Termékadatok
- Kenguruzseb
- Bordázott nyílások
- Hímzett Swoosh-logó
- Fő alkotórész: 52% poliészter/48% pamut. Szegély: 96% pamut/4% spandex. Kapucni bélése: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IO8305-010
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 179 cm
- Nagyméretű fazon: eltúlzott és tágas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike