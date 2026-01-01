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Nike Therma-FIT teljesítményfokozó, kapucnis, kosárlabdás női pulóver - Fekete/Fehér

Nike

Therma-FIT teljesítményfokozó, kapucnis, kosárlabdás női pulóver

74,99 €
Fekete/Fehér
Pink Smoke/Fehér
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Szeretnél néhány képet készíteni odakint? Ez a plüss kapucnis pulóver puha és meleg, hála a Nike Therma-FIT technológiának, így ideális választás a hűvös időben zajló szabadtéri kosarazáshoz, amikor hűvösebbre fordul az idő.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO8305-010

Nike

74,99 €

Szeretnél néhány képet készíteni odakint? Ez a plüss kapucnis pulóver puha és meleg, hála a Nike Therma-FIT technológiának, így ideális választás a hűvös időben zajló szabadtéri kosarazáshoz, amikor hűvösebbre fordul az idő.

Előnyök

A Nike Therma-FIT anyag megtartja a testhőt, így hideg időben is melegen tart.

Termékadatok

  • Kenguruzseb
  • Bordázott nyílások
  • Hímzett Swoosh-logó
  • Fő alkotórész: 52% poliészter/48% pamut. Szegély: 96% pamut/4% spandex. Kapucni bélése: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IO8305-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Therma-FIT teljesítményfokozó, kapucnis, kosárlabdás női pulóver

    Nike

    74,99 €

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