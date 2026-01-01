Nike Therma-FIT teljesítményfokozó, kapucnis, kosárlabdás női pulóver

Nike

74,99 €

Szeretnél néhány képet készíteni odakint? Ez a plüss kapucnis pulóver puha és meleg, hála a Nike Therma-FIT technológiának, így ideális választás a hűvös időben zajló szabadtéri kosarazáshoz, amikor hűvösebbre fordul az idő.

Előnyök A Nike Therma-FIT anyag megtartja a testhőt, így hideg időben is melegen tart.