Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A Nike terepfutóöv a kialakításának köszönhetően csökkenti a rázkódást, és biztonságban tartja a dolgaidat futás közben. A levehető rugalmas rögzítőrendszer extra felszerelés rögzítésére szolgál, míg a rugalmas, szilikonbetétes hurkok lehetővé teszik a botok könnyű hordozását.