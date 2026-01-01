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Nike Tennis Premier fejkendő - Fehér/Fekete

Nike

Tennis Premier fejkendő

22,99 €
Fehér/Fekete
Fekete/Fehér
EGY MÉRET

Ez a Nike fejpánt egyszerű megoldás a hajad és az izzadság kordában tartására. A nedvességelvezető technológia szellőző pamutréteggel párosul, így szettről szettre szárazon és kényelemben tart.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete
  • Stílus: IW5822-101

Nike

22,99 €

Ez a Nike fejpánt egyszerű megoldás a hajad és az izzadság kordában tartására. A nedvességelvezető technológia szellőző pamutréteggel párosul, így szettről szettre szárazon és kényelemben tart.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 59% pamut/37% poliészter/4% spandex
  • Hőelvezetéses Nike Swoosh
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete
  • Stílus: IW5822-101

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Tennis Premier fejkendő

    Nike

    22,99 €

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