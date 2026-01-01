Nike
Tennis Premier fejkendő
Ez a Nike fejpánt egyszerű megoldás a hajad és az izzadság kordában tartására. A nedvességelvezető technológia szellőző pamutréteggel párosul, így szettről szettre szárazon és kényelemben tart.
- Megjelenített szín: Fehér/Fekete
- Stílus: IW5822-101
Nike
Ez a Nike fejpánt egyszerű megoldás a hajad és az izzadság kordában tartására. A nedvességelvezető technológia szellőző pamutréteggel párosul, így szettről szettre szárazon és kényelemben tart.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- 59% pamut/37% poliészter/4% spandex
- Hőelvezetéses Nike Swoosh
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Fekete
- Stílus: IW5822-101
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike