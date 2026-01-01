Nike Tennis Premier fejkendő

Nike

22,99 €

Ez a Nike fejpánt egyszerű megoldás a hajad és az izzadság kordában tartására. A nedvességelvezető technológia szellőző pamutréteggel párosul, így szettről szettre szárazon és kényelemben tart.

Előnyök A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.