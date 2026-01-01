Nike Swim
Spiderback pántos midkiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Virágozz ki ebben a spiderback hátmegoldású midkiniben! A stílusos midkini felsőből és teljes takarást nyújtó alsóból álló, teljes béléssel készült szettet a napsütéses órákra és a medencés napokra terveztük.
- Megjelenített szín: Blue Crystal/Fehér
- Stílus: IQ7789-453
Nike Swim
Virágozz ki ebben a spiderback hátmegoldású midkiniben! A stílusos midkini felsőből és teljes takarást nyújtó alsóból álló, teljes béléssel készült szettet a napsütéses órákra és a medencés napokra terveztük.
Előnyök
Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.
Termékadatok
- Hímzett Swoosh márkajelzés
- Teljes fedés az alsó részen
- Fő alkotórész: 82% poliészter, 18% spandex; Pántok: 80% nejlon, 20% spandex (klórálló); Bélés: 100% poliészter
- KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
- Megjelenített szín: Blue Crystal/Fehér
- Stílus: IQ7789-453
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 154 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Swim