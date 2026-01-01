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Nike Swim spiderback-pántos midkiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Blue Crystal/Fehér

Nike Swim

Spiderback pántos midkiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

47,99 €

Virágozz ki ebben a spiderback hátmegoldású midkiniben! A stílusos midkini felsőből és teljes takarást nyújtó alsóból álló, teljes béléssel készült szettet a napsütéses órákra és a medencés napokra terveztük.


  • Megjelenített szín: Blue Crystal/Fehér
  • Stílus: IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Virágozz ki ebben a spiderback hátmegoldású midkiniben! A stílusos midkini felsőből és teljes takarást nyújtó alsóból álló, teljes béléssel készült szettet a napsütéses órákra és a medencés napokra terveztük.

Előnyök

Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Teljes fedés az alsó részen
  • Fő alkotórész: 82% poliészter, 18% spandex; Pántok: 80% nejlon, 20% spandex (klórálló); Bélés: 100% poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Blue Crystal/Fehér
  • Stílus: IQ7789-453

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Swim spiderback-pántos midkiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

    Nike Swim

    47,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed