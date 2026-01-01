Nike Swim spiderback-pántos midkiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Virágozz ki ebben a spiderback hátmegoldású midkiniben! A stílusos midkini felsőből és teljes takarást nyújtó alsóból álló, teljes béléssel készült szettet a napsütéses órákra és a medencés napokra terveztük.

Megjelenített szín: Blue Crystal/Fehér

Stílus: IQ7789-453