Nike Swim Shoreline texturált, mély nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Élvezd a texturált kötött anyag előnyeit ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben, amely puha, gyorsan száradó, ráncolt anyagból készült az extra stílusos megjelenésért. A teljes bélés, a közepes takarás és tartás révén ez az úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.
Nike Swim
Élvezd a texturált kötött anyag előnyeit ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben, amely puha, gyorsan száradó, ráncolt anyagból készült az extra stílusos megjelenésért. A teljes bélés, a közepes takarás és tartás révén ez az úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim