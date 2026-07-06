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Nike Swim Shoreline texturált, mély nyakkivágású, egyrészes női úszódressz - Green Abyss/Nightshade

Újrahasznosított anyagok

Nike Swim

Shoreline texturált, mély nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

64,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Élvezd a texturált kötött anyag előnyeit ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben, amely puha, gyorsan száradó, ráncolt anyagból készült az extra stílusos megjelenésért. A teljes bélés, a közepes takarás és tartás révén ez az úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.


  • Megjelenített szín: Green Abyss/Nightshade
  • Stílus: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

Élvezd a texturált kötött anyag előnyeit ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben, amely puha, gyorsan száradó, ráncolt anyagból készült az extra stílusos megjelenésért. A teljes bélés, a közepes takarás és tartás révén ez az úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.

Előnyök

  • A közepes tartás stabil érzetet ad, és egész nap támogat a vízi tevékenységek során.
  • A beépített melltartóbetét kényelmes tartást és fedést ad.
  • A teljes bélés tartást és megfelelő takarást nyújt.

Termékadatok

  • Kivehető melltartókosarak
  • Közepes fedés az alsó részen
  • A középmagas lábkivágás a csípő közepéig ér
  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Fő alkotórész: 90% nejlon, 10% spandex; Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Green Abyss/Nightshade
  • Stílus: IQ8319-399

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

4 csillag

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Nike Swim Shoreline texturált, mély nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

Nike Swim

64,99 €

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