Nike Swim Shoreline texturált, mély nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

Élvezd a texturált kötött anyag előnyeit ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben, amely puha, gyorsan száradó, ráncolt anyagból készült az extra stílusos megjelenésért. A teljes bélés, a közepes takarás és tartás révén ez az úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.

Megjelenített szín: Green Abyss/Nightshade

Stílus: IQ8319-399