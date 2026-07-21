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Nike Swim HydraStrong Fly női egyrészes racerback úszódressz - Fekete/Fehér/Fehér

Nike Swim HydraStrong Fly

Női egyrészes racerback úszódressz

59,99 €
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Válaszd ezt a racerback úszódresszt, amely nem köt kompromisszumot a teljesítmény terén. A klasszikus lábkivágás és a fenékrészen teljes takarást nyújtó fazon maximális kényelmet, a vékony pántok pedig közepes tartást biztosítanak. A teljesen bélelt Nike HydraStrong anyag rendkívül tartós, így neked csak az egyéni csúcsod megdöntésére kell figyelned.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Válaszd ezt a racerback úszódresszt, amely nem köt kompromisszumot a teljesítmény terén. A klasszikus lábkivágás és a fenékrészen teljes takarást nyújtó fazon maximális kényelmet, a vékony pántok pedig közepes tartást biztosítanak. A teljesen bélelt Nike HydraStrong anyag rendkívül tartós, így neked csak az egyéni csúcsod megdöntésére kell figyelned.

Előnyök

  • A Nike HydraStrong anyag hosszú távú tartósságot biztosít, úszásról úszásra.
  • Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.
  • A keskeny pántok kényelmet és közepes tartást biztosítanak.
  • A klasszikus lábkivágás éppen a csípő felett végződik, tökéletes egyensúlyt teremtve a funkció és a kényelem között.
  • A lapos varratok csökkentik a kidörzsölődést.

Termékadatok

  • Teljes fedés az alsó részen
  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Fő alkotórész: 51% újrahasznosított poliészter, 49% (PBT) poliészter (klórálló); Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: IU3119-015

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Nike Swim HydraStrong Fly női egyrészes racerback úszódressz

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

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