Nike Swim HydraStrong Fly női egyrészes racerback úszódressz

ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Válaszd ezt a racerback úszódresszt, amely nem köt kompromisszumot a teljesítmény terén. A klasszikus lábkivágás és a fenékrészen teljes takarást nyújtó fazon maximális kényelmet, a vékony pántok pedig közepes tartást biztosítanak. A teljesen bélelt Nike HydraStrong anyag rendkívül tartós, így neked csak az egyéni csúcsod megdöntésére kell figyelned.
Nike Swim HydraStrong Fly
Válaszd ezt a racerback úszódresszt, amely nem köt kompromisszumot a teljesítmény terén. A klasszikus lábkivágás és a fenékrészen teljes takarást nyújtó fazon maximális kényelmet, a vékony pántok pedig közepes tartást biztosítanak. A teljesen bélelt Nike HydraStrong anyag rendkívül tartós, így neked csak az egyéni csúcsod megdöntésére kell figyelned.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
ursulal320936862
Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.
Nike Swim HydraStrong Fly