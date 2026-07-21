Nike Swim HydraStrong Fly női egyrészes racerback úszódressz

Válaszd ezt a racerback úszódresszt, amely nem köt kompromisszumot a teljesítmény terén. A klasszikus lábkivágás és a fenékrészen teljes takarást nyújtó fazon maximális kényelmet, a vékony pántok pedig közepes tartást biztosítanak. A teljesen bélelt Nike HydraStrong anyag rendkívül tartós, így neked csak az egyéni csúcsod megdöntésére kell figyelned.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér

Stílus: IU3119-015