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Nike Swim hullámos textúrájú, szögletes nyakkivágású, egyrészes női úszódressz - Slate/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Swim

Hullámos textúrájú, szögletes nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

59,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült

A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljes béléssel, enyhe melltartással, francia fazonnal és magas lábkivágással rendelkező úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.


  • Megjelenített szín: Slate/Fekete
  • Stílus: IQ7768-497

Nike Swim

59,99 €

A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljes béléssel, enyhe melltartással, francia fazonnal és magas lábkivágással rendelkező úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.

Előnyök

  • Az enyhe tartás finom támaszt és nagy mozgásszabadságot ad a kisebb intenzitású vízi tevékenységekhez.
  • A beépített melltartóbetét kényelmes tartást és fedést ad.
  • A teljes bélés tartást és megfelelő takarást nyújt.
  • Az állítható pántok segítségével beállíthatod a tökéletes illeszkedést.

Termékadatok

  • Kivehető melltartókosarak
  • Francia fazon
  • A magas lábkivágás a csípő tetejéig ér.
  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Fő alkotórész: 52% újrahasznosított poliészter, 41% újrahasznosított nejlon, 7% spandex; Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Slate/Fekete
  • Stílus: IQ7768-497

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Swim hullámos textúrájú, szögletes nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

    Nike Swim

    59,99 €

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