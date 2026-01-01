Újrahasznosított anyagok
Nike Swim
Hullámos textúrájú, szögletes nyakkivágású, egyrészes női úszódressz
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült
A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljes béléssel, enyhe melltartással, francia fazonnal és magas lábkivágással rendelkező úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.
- Megjelenített szín: Slate/Fekete
- Stílus: IQ7768-497
Nike Swim
A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljes béléssel, enyhe melltartással, francia fazonnal és magas lábkivágással rendelkező úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.
Előnyök
- Az enyhe tartás finom támaszt és nagy mozgásszabadságot ad a kisebb intenzitású vízi tevékenységekhez.
- A beépített melltartóbetét kényelmes tartást és fedést ad.
- A teljes bélés tartást és megfelelő takarást nyújt.
- Az állítható pántok segítségével beállíthatod a tökéletes illeszkedést.
Termékadatok
- Kivehető melltartókosarak
- Francia fazon
- A magas lábkivágás a csípő tetejéig ér.
- Hímzett Swoosh márkajelzés
- Fő alkotórész: 52% újrahasznosított poliészter, 41% újrahasznosított nejlon, 7% spandex; Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
- KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
- Megjelenített szín: Slate/Fekete
- Stílus: IQ7768-497
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Swim