Nike Swim hullámos textúrájú, szögletes nyakkivágású, egyrészes női úszódressz

A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljes béléssel, enyhe melltartással, francia fazonnal és magas lábkivágással rendelkező úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.

Megjelenített szín: Slate/Fekete

Stílus: IQ7768-497