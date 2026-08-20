Nike Swim hullámos textúrájú, fűzős, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljesen bélelt és a fenékrészen jól fedő úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.

Megjelenített szín: Pink Glow/Pink Glow

Stílus: IQ7787-649