Újrahasznosított anyagok
Nike Swim
Hullámos textúrájú, fűzős, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült
A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljesen bélelt és a fenékrészen jól fedő úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.
- Megjelenített szín: Pink Glow/Pink Glow
- Stílus: IQ7787-649
Nike Swim
A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljesen bélelt és a fenékrészen jól fedő úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.
Előnyök
Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.
Termékadatok
- Hímzett Swoosh márkajelzés
- Teljes fedés az alsó részen
- Fő alkotórész: 52% újrahasznosított poliészter, 41% újrahasznosított nejlon, 7% spandex; Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
- KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
- Megjelenített szín: Pink Glow/Pink Glow
- Stílus: IQ7787-649
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 155 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Nincsenek vélemények
Nike Swim