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Nike Swim hullámos textúrájú, fűzős, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Pink Glow/Pink Glow

Újrahasznosított anyagok

Nike Swim

Hullámos textúrájú, fűzős, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

47,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült

A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljesen bélelt és a fenékrészen jól fedő úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.


  • Megjelenített szín: Pink Glow/Pink Glow
  • Stílus: IQ7787-649

Nike Swim

47,99 €

A klasszikus és a modern találkozik ebben az időtálló, hullámos textúrájú úszódresszben. A teljesen bélelt és a fenékrészen jól fedő úszódressz a kényelem és a stílus tökéletes egyensúlyát nyújtja.

Előnyök

Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Teljes fedés az alsó részen
  • Fő alkotórész: 52% újrahasznosított poliészter, 41% újrahasznosított nejlon, 7% spandex; Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Pink Glow/Pink Glow
  • Stílus: IQ7787-649

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Swim hullámos textúrájú, fűzős, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

    Nike Swim

    47,99 €