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Nike Swim fűzős bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Pink Glow/Fehér

Nike Swim

Fűzős bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

54,99 €

Légy merész ebben a fűzős bikiniben! A teljes béléssel és a fenékrészen teljes takarást nyújtó szabással készült bikiniszettben gondtalanul élvezheted a napsütést és a szórakozást.


  • Megjelenített szín: Pink Glow/Fehér
  • Stílus: IV6234-600

Nike Swim

54,99 €

Légy merész ebben a fűzős bikiniben! A teljes béléssel és a fenékrészen teljes takarást nyújtó szabással készült bikiniszettben gondtalanul élvezheted a napsütést és a szórakozást.

Előnyök

Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Teljes fedés az alsó részen
  • Fő alkotórész: 82% nejlon/18% spandex; Pántok: 80% nejlon/20% spandex (klórálló); Bélés: 100% poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Pink Glow/Fehér
  • Stílus: IV6234-600

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Swim fűzős bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

    Nike Swim

    54,99 €

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