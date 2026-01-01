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Nike Swim Effortless Essential mély nyakkivágású női egyrészes úszódressz - Chalk/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Swim Effortless Essential

Mély nyakkivágású női egyrészes úszódressz

54,99 €
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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Vesd bele magad a nyárba ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben! A teljes béléssel, közepes takarással és tartással készült darab ideális ötvözete a kényelemnek és a funkcionalitásnak. Az állítható hátpántok variálhatóak: viselheted őket keresztben vagy a vállakon átvetve, így minden vízi kalandhoz alkalmazkodik a megjelenésed.


  • Megjelenített szín: Chalk/Fekete
  • Stílus: IQ7820-102

Nike Swim Effortless Essential

54,99 €

Vesd bele magad a nyárba ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben! A teljes béléssel, közepes takarással és tartással készült darab ideális ötvözete a kényelemnek és a funkcionalitásnak. Az állítható hátpántok variálhatóak: viselheted őket keresztben vagy a vállakon átvetve, így minden vízi kalandhoz alkalmazkodik a megjelenésed.

Előnyök

  • A közepes tartás stabil érzetet ad, és egész nap támogat a vízi tevékenységek során.
  • A beépített melltartóbetét kényelmes tartást és fedést ad.
  • A teljes bélés tartást és megfelelő takarást nyújt.
  • Az állítható pántok segítségével beállíthatod a tökéletes illeszkedést.
  • A levehető vállpántok sokoldalúságot és kényelmet biztosítanak.
  • A strapabíró, klórálló anyag tartós viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Kivehető melltartókosarak
  • Közepes fedés az alsó részen
  • A középmagas lábkivágás a csípő közepéig ér
  • Hőelvezetéses Swoosh
  • Fő alkotórész: 83% újrahasznosított poliészter, 17% spandex (klórálló); Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Chalk/Fekete
  • Stílus: IQ7820-102

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Swim Effortless Essential mély nyakkivágású női egyrészes úszódressz

    Nike Swim Effortless Essential

    54,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed