Újrahasznosított anyagok
Nike Swim Effortless Essential
Mély nyakkivágású női egyrészes úszódressz
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Vesd bele magad a nyárba ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben! A teljes béléssel, közepes takarással és tartással készült darab ideális ötvözete a kényelemnek és a funkcionalitásnak. Az állítható hátpántok variálhatóak: viselheted őket keresztben vagy a vállakon átvetve, így minden vízi kalandhoz alkalmazkodik a megjelenésed.
- Megjelenített szín: Chalk/Fekete
- Stílus: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Vesd bele magad a nyárba ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben! A teljes béléssel, közepes takarással és tartással készült darab ideális ötvözete a kényelemnek és a funkcionalitásnak. Az állítható hátpántok variálhatóak: viselheted őket keresztben vagy a vállakon átvetve, így minden vízi kalandhoz alkalmazkodik a megjelenésed.
Előnyök
- A közepes tartás stabil érzetet ad, és egész nap támogat a vízi tevékenységek során.
- A beépített melltartóbetét kényelmes tartást és fedést ad.
- A teljes bélés tartást és megfelelő takarást nyújt.
- Az állítható pántok segítségével beállíthatod a tökéletes illeszkedést.
- A levehető vállpántok sokoldalúságot és kényelmet biztosítanak.
- A strapabíró, klórálló anyag tartós viseletet biztosít.
Termékadatok
- Kivehető melltartókosarak
- Közepes fedés az alsó részen
- A középmagas lábkivágás a csípő közepéig ér
- Hőelvezetéses Swoosh
- Fő alkotórész: 83% újrahasznosított poliészter, 17% spandex (klórálló); Bélés: 100% újrahasznosított poliészter
- KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
- Megjelenített szín: Chalk/Fekete
- Stílus: IQ7820-102
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 179 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Swim Effortless Essential