Nike Swim Effortless Essential mély nyakkivágású női egyrészes úszódressz

Vesd bele magad a nyárba ebben az elegáns, mély nyakkivágású úszódresszben! A teljes béléssel, közepes takarással és tartással készült darab ideális ötvözete a kényelemnek és a funkcionalitásnak. Az állítható hátpántok variálhatóak: viselheted őket keresztben vagy a vállakon átvetve, így minden vízi kalandhoz alkalmazkodik a megjelenésed.

Megjelenített szín: Chalk/Fekete

Stílus: IQ7820-102