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Nike Swim Effortless Essential háromszög alakú bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Light Thistle/Fehér

Nike Swim Effortless Essential

Háromszög alakú bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

44,99 €

A nyári szórakozás ezzel a teljesen bélelt bikiniszettel kezdődik. A klasszikus háromszög fazonú, állítható pántos felső tökéletes választás egy medencés bulihoz, az alsó pedig középmagas derékrésszel és teljes takarással készült.


  • Megjelenített szín: Light Thistle/Fehér
  • Stílus: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

A nyári szórakozás ezzel a teljesen bélelt bikiniszettel kezdődik. A klasszikus háromszög fazonú, állítható pántos felső tökéletes választás egy medencés bulihoz, az alsó pedig középmagas derékrésszel és teljes takarással készült.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% nejlon, 20% spandex (klórálló); bélés: 100% poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN.
  • MINDEN HASZNÁLAT UTÁN.
  • NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT.
  • TERÍTSD KI SZÁRADNI.
  • NE VASALD.
  • NEM VEGYTISZTÍTHATÓ.
  • NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Light Thistle/Fehér
  • Stílus: IQ7790-569

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

Nike Swim Effortless Essential háromszög alakú bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Nike Swim Effortless Essential

44,99 €

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