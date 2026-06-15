Nike Swim Effortless Essential háromszög alakú bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

A nyári szórakozás ezzel a teljesen bélelt bikiniszettel kezdődik. A klasszikus háromszög fazonú, állítható pántos felső tökéletes választás egy medencés bulihoz, az alsó pedig középmagas derékrésszel és teljes takarással készült.

Megjelenített szín: Light Thistle/Fehér

Stílus: IQ7790-569