Nike Swim Effortless Essential háromszög alakú bikiniszett nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

SUPER 👍
KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍
A nyári szórakozás ezzel a teljesen bélelt bikiniszettel kezdődik. A klasszikus háromszög fazonú, állítható pántos felső tökéletes választás egy medencés bulihoz, az alsó pedig középmagas derékrésszel és teljes takarással készült.
Nike Swim Effortless Essential
A nyári szórakozás ezzel a teljesen bélelt bikiniszettel kezdődik. A klasszikus háromszög fazonú, állítható pántos felső tökéletes választás egy medencés bulihoz, az alsó pedig középmagas derékrésszel és teljes takarással készült.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
SUPER 👍
KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937
SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍
Nike Swim Effortless Essential