Nike Sportswear Club
Kardigán nagyobb gyerekeknek
A kardigán elegáns, de sportos megjelenést kölcsönöz. Elegáns, mégis laza. A francia frottíranyagból készült, gombos kardigán kényelmes alapdarab. Bármilyen összeállítást a következő szintre emelhetsz vele, miközben továbbra is kényelmesen érzed magad.
- Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
- Stílus: IM5082-010
Nike Sportswear Club
A kardigán elegáns, de sportos megjelenést kölcsönöz. Elegáns, mégis laza. A francia frottíranyagból készült, gombos kardigán kényelmes alapdarab. Bármilyen összeállítást a következő szintre emelhetsz vele, miközben továbbra is kényelmesen érzed magad.
Előnyök
- A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
- A laza fazon könnyed sziluettet biztosít, és megkönnyíti a réteges öltözködést.
Termékadatok
- Hímzett Nike és Swoosh logó
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
- Stílus: IM5082-010
Méret és fazon
- A női modell M-es méretet visel, és 145 cm magas
- A férfi modell S-es méretet visel, és 137 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Sportswear Club