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Nike Sportswear Club kardigán nagyobb gyerekeknek - Fekete/Sanddrift/Sanddrift

Nike Sportswear Club

Kardigán nagyobb gyerekeknek

54,99 €

A kardigán elegáns, de sportos megjelenést kölcsönöz. Elegáns, mégis laza. A francia frottíranyagból készült, gombos kardigán kényelmes alapdarab. Bármilyen összeállítást a következő szintre emelhetsz vele, miközben továbbra is kényelmesen érzed magad.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
  • Stílus: IM5082-010

Nike Sportswear Club

54,99 €

A kardigán elegáns, de sportos megjelenést kölcsönöz. Elegáns, mégis laza. A francia frottíranyagból készült, gombos kardigán kényelmes alapdarab. Bármilyen összeállítást a következő szintre emelhetsz vele, miközben továbbra is kényelmesen érzed magad.

Előnyök

  • A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
  • A laza fazon könnyed sziluettet biztosít, és megkönnyíti a réteges öltözködést.

Termékadatok

  • Hímzett Nike és Swoosh logó
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift/Sanddrift
  • Stílus: IM5082-010

Méret és fazon

    • A női modell M-es méretet visel, és 145 cm magas
    • A férfi modell S-es méretet visel, és 137 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Sportswear Club kardigán nagyobb gyerekeknek

    Nike Sportswear Club

    54,99 €

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