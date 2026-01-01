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Nike Sportswear Club
Francia frottír nadrág szétnyitható szegéllyel nagyobb gyerekeknek
44,99 €
Egyenes szárú, klasszikus szabású Club Fleece kedvenceink olyan alapdarabok, amelyeket újra és újra viselhetsz. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polárnadrággal kellemesebbé teheted a hűvös napokat.
- Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift
- Stílus: IV5264-010
- Származási ország/régió: Vietnám
Nike Sportswear Club
44,99 €
Egyenes szárú, klasszikus szabású Club Fleece kedvenceink olyan alapdarabok, amelyeket újra és újra viselhetsz. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polárnadrággal kellemesebbé teheted a hűvös napokat.
Előnyök
- A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
- A nyitott szegélyű kialakítás tökéletesen passzol a kedvenc edzőcipődhöz.
- A három zsebben biztonságosan és kéznél tarthatod a legfontosabb dolgaidat.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift
- Stílus: IV5264-010
- Származási ország/régió: Vietnám
Méret és fazon
- A férfi modell M-es méretet visel, és 152 cm magas
- A lány modell M-es méretet visel, és 130 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Sportswear Club
44,99 €