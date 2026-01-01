Nike Sportswear Club francia frottír nadrág szétnyitható szegéllyel nagyobb gyerekeknek

Egyenes szárú, klasszikus szabású Club Fleece kedvenceink olyan alapdarabok, amelyeket újra és újra viselhetsz. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polárnadrággal kellemesebbé teheted a hűvös napokat.

Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift

Stílus: IV5264-010

Származási ország/régió: Vietnám