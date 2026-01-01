 
1 / 7. kép
Nike Sportswear Club francia frottír nadrág szétnyitható szegéllyel nagyobb gyerekeknek - Fekete/Sanddrift

Nike Sportswear Club

Francia frottír nadrág szétnyitható szegéllyel nagyobb gyerekeknek

44,99 €
Fekete/Sanddrift
Fir/Sanddrift
Deep Royal Blue/Sanddrift

Egyenes szárú, klasszikus szabású Club Fleece kedvenceink olyan alapdarabok, amelyeket újra és újra viselhetsz. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polárnadrággal kellemesebbé teheted a hűvös napokat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift
  • Stílus: IV5264-010
  • Származási ország/régió: Vietnám

Nike Sportswear Club

44,99 €

Egyenes szárú, klasszikus szabású Club Fleece kedvenceink olyan alapdarabok, amelyeket újra és újra viselhetsz. A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polárnadrággal kellemesebbé teheted a hűvös napokat.

Előnyök

  • A közepes vastagságú francia frottír belül puha hurkokkal rendelkezik, így természetesen jól szellőzik.
  • A nyitott szegélyű kialakítás tökéletesen passzol a kedvenc edzőcipődhöz.
  • A három zsebben biztonságosan és kéznél tarthatod a legfontosabb dolgaidat.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Sanddrift
  • Stílus: IV5264-010
  • Származási ország/régió: Vietnám

Méret és fazon

    • A férfi modell M-es méretet visel, és 152 cm magas
    • A lány modell M-es méretet visel, és 130 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Sportswear Club.

    Nike Sportswear Club francia frottír nadrág szétnyitható szegéllyel nagyobb gyerekeknek

    Nike Sportswear Club

    44,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed