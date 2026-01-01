Nike Refuel
Zárható fedelű palack (946 ml)
Hidratálás felsőfokon. A palack összenyomható kialakítása gyors vízáramlást tesz lehetővé, hogy egyszerűen ihass. A pattintós fedél stabilan a helyére rögzül, a szivárgásmentes szelep pedig segít megelőzni a véletlen kiömléseket.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IR8566-069
Nike Refuel
Hidratálás felsőfokon. A palack összenyomható kialakítása gyors vízáramlást tesz lehetővé, hogy egyszerűen ihass. A pattintós fedél stabilan a helyére rögzül, a szivárgásmentes szelep pedig segít megelőzni a véletlen kiömléseket.
Termékadatok
- 63,23% alacsony sűrűségű polietilén/18,71% polipropilén/9,94% hőre lágyuló elasztomer/6,05% akrilonitril-butadién-sztirol/1,21% szilikon/0,86% rozsdamentes acél
- Összecsukható fogantyú
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IR8566-069
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Refuel