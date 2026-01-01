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Nike Refuel zárható fedelű palack (946 ml) - Fekete/Fekete/Fekete/Fehér

Nike Refuel

Zárható fedelű palack (946 ml)

24,99 €
EGY MÉRET

Hidratálás felsőfokon. A palack összenyomható kialakítása gyors vízáramlást tesz lehetővé, hogy egyszerűen ihass. A pattintós fedél stabilan a helyére rögzül, a szivárgásmentes szelep pedig segít megelőzni a véletlen kiömléseket.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Hidratálás felsőfokon. A palack összenyomható kialakítása gyors vízáramlást tesz lehetővé, hogy egyszerűen ihass. A pattintós fedél stabilan a helyére rögzül, a szivárgásmentes szelep pedig segít megelőzni a véletlen kiömléseket.

Termékadatok

  • 63,23% alacsony sűrűségű polietilén/18,71% polipropilén/9,94% hőre lágyuló elasztomer/6,05% akrilonitril-butadién-sztirol/1,21% szilikon/0,86% rozsdamentes acél
  • Összecsukható fogantyú
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IR8566-069

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Refuel zárható fedelű palack (946 ml)

    Nike Refuel

    24,99 €

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