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Nike pólóból és keresztezett derekú rövidnadrágból álló Dri-FIT szett kisgyerekeknek - Turf Orange

Nike

Pólóból és keresztezett derekú rövidnadrágból álló Dri-FIT szett kisgyerekeknek

44,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.


  • Megjelenített szín: Turf Orange
  • Stílus: IW1782-838

Nike

44,99 €

Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.

Termékadatok

  • Póló: 60% pamut/40% poliészter. Rövidnadrág: 100% poliészter. Rövidnadrág: 88% poliészter/12% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Turf Orange
  • Stílus: IW1782-838

Méret és fazon

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    Nike pólóból és keresztezett derekú rövidnadrágból álló Dri-FIT szett kisgyerekeknek

    Nike

    44,99 €

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