Nike
Pólóból és keresztezett derekú rövidnadrágból álló Dri-FIT szett kisgyerekeknek
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.
- Megjelenített szín: Turf Orange
- Stílus: IW1782-838
Nike
Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.
Termékadatok
- Póló: 60% pamut/40% poliészter. Rövidnadrág: 100% poliészter. Rövidnadrág: 88% poliészter/12% elasztán
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Turf Orange
- Stílus: IW1782-838
Méret és fazon
- A modell mérete: 6, magassága: 116 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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Nike