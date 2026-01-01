Nike pólóból és keresztezett derekú rövidnadrágból álló Dri-FIT szett kisgyerekeknek

Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.

Megjelenített szín: Ghost

Stílus: IW1820-055