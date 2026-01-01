Nike
Pólóból és keresztezett derekú rövidnadrágból álló Dri-FIT szett kisgyerekeknek
Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.
- Megjelenített szín: Ghost
- Stílus: IW1820-055
Nike
Öltöztesd fel kis sportolódat könnyedén ezzel az édes kétrészes szettel. A mintás póló szögletes szabása rövidített fazonú megjelenést kölcsönöz, címke nélküli, kerek nyakkivágása pedig gondtalan viseletet biztosít. A hozzáillő rövidnadrágot nedvességelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben, a rugalmas, keresztezett derékrész pedig kényelmes illeszkedést és modern megjelenést biztosít.
Termékadatok
- Póló: 60% pamut/40% poliészter. Rövidnadrág: 100% poliészter. Rövidnadrág: 88% poliészter/12% elasztán
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Ghost
- Stílus: IW1820-055
Méret és fazon
- A modell mérete: 6, magassága: 109 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike