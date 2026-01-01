Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni

Öltsd magadra a csapatod szerelését ezzel a Paris Saint-Germain VaporFast zoknival. A sportszár teljes kialakítása segít csökkenteni a vádli szorítását – ez azt jelenti, hogy nem kell többé lyukakat vágnod a zoknidba. Fejlett izzadságelvezető technológiával és stratégiailag elhelyezett párnázással láttuk el, hogy végig a pályán zajló eseményekre koncentrálhass.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: IQ6934-010