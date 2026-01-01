Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper
Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni
Öltsd magadra a csapatod szerelését ezzel a Paris Saint-Germain VaporFast zoknival. A sportszár teljes kialakítása segít csökkenteni a vádli szorítását – ez azt jelenti, hogy nem kell többé lyukakat vágnod a zoknidba. Fejlett izzadságelvezető technológiával és stratégiailag elhelyezett párnázással láttuk el, hogy végig a pályán zajló eseményekre koncentrálhass.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper
Öltsd magadra a csapatod szerelését ezzel a Paris Saint-Germain VaporFast zoknival. A sportszár teljes kialakítása segít csökkenteni a vádli szorítását – ez azt jelenti, hogy nem kell többé lyukakat vágnod a zoknidba. Fejlett izzadságelvezető technológiával és stratégiailag elhelyezett párnázással láttuk el, hogy végig a pályán zajló eseményekre koncentrálhass.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A meghosszabbított szegély gondoskodik róla, hogy a zokni a helyén maradjon, és csökkenti a felgyűrődés esélyét.
Termékadatok
- 95% poliészter/5% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IQ6934-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper