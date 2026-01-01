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Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni - Fekete/Fehér

Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper

Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni

22,99 €
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Öltsd magadra a csapatod szerelését ezzel a Paris Saint-Germain VaporFast zoknival. A sportszár teljes kialakítása segít csökkenteni a vádli szorítását – ez azt jelenti, hogy nem kell többé lyukakat vágnod a zoknidba. Fejlett izzadságelvezető technológiával és stratégiailag elhelyezett párnázással láttuk el, hogy végig a pályán zajló eseményekre koncentrálhass.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ6934-010

Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper

22,99 €

Öltsd magadra a csapatod szerelését ezzel a Paris Saint-Germain VaporFast zoknival. A sportszár teljes kialakítása segít csökkenteni a vádli szorítását – ez azt jelenti, hogy nem kell többé lyukakat vágnod a zoknidba. Fejlett izzadságelvezető technológiával és stratégiailag elhelyezett párnázással láttuk el, hogy végig a pályán zajló eseményekre koncentrálhass.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A meghosszabbított szegély gondoskodik róla, hogy a zokni a helyén maradjon, és csökkenti a felgyűrődés esélyét.

Termékadatok

  • 95% poliészter/5% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IQ6934-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper Nike Dri-FIT ADV térdig érő futballzokni

    Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper

    22,99 €

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